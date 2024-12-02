Експерт: режим Асада в Сирії зазнає втрат, але колапс поки що не остаточний

"Не знаю, що буде далі, але факт на обличчя - наступ повстанців на південь у бік міста Хама було зупинено. Це стало яскравою ознакою того, що колапс не має остаточного характеру. Але і мене б дуже здивувало, якби він був остаточним. Бо навіть у найважчі роки громадянської війни, коли режим контролював 20 відсотків території, він не був остаточним", - зауважив Шарп.

Він зауважив, що наразі для Ірану стратегічне завдання номер один - це збереження режиму в Сирії, адже він втратив колосально позиції. За словами Шарпа, втрата контролю над Алеппо це важкий удар для Асада.

"Ймовірно. Вони докладуть усіх зусиль, щоб відновити ситуацію або хоча б не дати регресу відбуватися далі. Для Росії, мабуть, буде справа честі підтримка сирійського режиму. Але можливостей у них сьогодні мало", - розповів Шарп.

На думку експерта, необхідно спостерігати, на що зважиться Росія у цьому питанні - "відірвати від серця" своїх військових з фронту в Україні, чи кошти з власного бюджету, щоб підтримати режим Асада.