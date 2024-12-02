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Експерт: режим Асада в Сирії зазнає втрат, але колапс поки що не остаточний

Ілюстративне фото: у Сирії режив Асада зазнає втрат черз бунт (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Сирії все ще тривають інтенсивні бої між повстанцями та військовими режиму Асада. Однак вже втрачено елементи колапсу сирійського режиму.

Про це у коментарі YouTube-каналі РБК-Україна розповів ізраїльський воєнний оглядач Давид Шарп.

"Не знаю, що буде далі, але факт на обличчя - наступ повстанців на південь у бік міста Хама було зупинено. Це стало яскравою ознакою того, що колапс не має остаточного характеру. Але і мене б дуже здивувало, якби він був остаточним. Бо навіть у найважчі роки громадянської війни, коли режим контролював 20 відсотків території, він не був остаточним", - зауважив Шарп.

Він зауважив, що наразі для Ірану стратегічне завдання номер один - це збереження режиму в Сирії, адже він втратив колосально позиції. За словами Шарпа, втрата контролю над Алеппо це важкий удар для Асада.

"Ймовірно. Вони докладуть усіх зусиль, щоб відновити ситуацію або хоча б не дати регресу відбуватися далі. Для Росії, мабуть, буде справа честі підтримка сирійського режиму. Але можливостей у них сьогодні мало", - розповів Шарп.

На думку експерта, необхідно спостерігати, на що зважиться Росія у цьому питанні - "відірвати від серця" своїх військових з фронту в Україні, чи кошти з власного бюджету, щоб підтримати режим Асада.

Наступ повстанців у Сирії

Нещодавно у Сирії повстанці на чолі з ісламістами з "Хайят Тахрір аш-Шам" пішли у наступ на друге за розміром місто Алеппо.

Пізніше ми писали, що сирійські повстанці вже повністю захопили Алеппо.

За даними Reuters, Кремль пообіцяв Асаду додаткову військову підтримку, і вона начебто може бути відправлена до Сирії протягом наступних 72 годин.

Окрім цього стало відомо, що сирійський диктатор Асад перервав "мовчанку" щодо ситуації в країні на тлі наступу повстанців. За його словами, Дамаск покладається на допомогу союзників у спробі відбити наступ антиурядових сил.

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Башар АсадВійна в Сирії