Эксперт: режим Асада в Сирии несет потери, но коллапс пока не окончательный

"Не знаю, что будет дальше, но факт на лицо - наступление повстанцев на юг в сторону города Хама было остановлено. Это стало ярким признаком того, что коллапс не имеет окончательного характера. Но и меня бы очень удивило, если бы он был окончательным. Потому что даже в самые тяжелые годы гражданской войны, когда режим контролировал 20 процентов территории, он не был окончательным", - отметил Шарп.

Он отметил, что сейчас для Ирана стратегическая задача номер один - это сохранение режима в Сирии, ведь он потерял колоссально позиции. По словам Шарпа, потеря контроля над Алеппо это тяжелый удар для Асада.

"Вероятно. Они приложат все усилия, чтобы восстановить ситуацию или хотя бы не дать регрессу происходить дальше. Для России, видимо, будет делом чести поддержка сирийского режима. Но возможностей у них сегодня мало", - рассказал Шарп.

По мнению эксперта, необходимо наблюдать, на что решится Россия в этом вопросе - "оторвать от сердца" своих военных с фронта в Украине, или средства из собственного бюджета, чтобы поддержать режим Асада.