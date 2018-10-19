Эксперт рассказал, сколько украинцы переплачивают за электроэнергию из-за "Роттердам+"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За счет "Роттердам+" цена электроэнергии завышена на 15%

Цена электроэнергии завышена на 15% за счет функционирования формулы "Роттердам+". Об этом заявил председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус в ходе программы "Право на владу" на телеканале "1+1", сообщает РБК-Украина.

"Эта схема (Роттердам+, - ред.) базируется на том, что уголь, который на самом деле добывается в Украине, 85% этого украинского угля добывает уже давно не государство, а частная компания ДТЭК Рината Ахметова. Этот украинский уголь закладывается в цене, как уголь в Роттердаме, хотя там качество лучше, и плюс стоимость транспортировки в Украину. Эта стоимость угля искусственно раздувается, она закладывается в тарифы и дальше это все ложится в цену электроэнергии. Таким образом можно утверждать, что на сегодня за счет этой формулы цена электроэнергии завышена на 15%. В масштабах государства это большие деньги", - сказал Герус.

Он отметил, что сегодня 15 млрд гривен сверхприбылей в год за счет формулы "Роттердам+" снимается со всего государства, предприятий, потребителей электрической энергии.

"Так работает эта коррупционная рента, потому что она чрезвычайно удобна с точки зрения администрирования коррупции. Один раз в каком-то кабинете такую формулу придумали, а потом вся страна вынуждена платить по такой формуле. Таким образом формируется огромный денежный поток, который наверху составляет десятки миллиардов гривен", - сказал эксперт.

Он также опроверг информацию ведущего о том, что схема с формулой "Роттердам+" якобы уничтожена.

"Это неправда. Все понимают, что от этой темы запах коррупции на десятки и сотни километров. Но хотят сделать вид, что ее нет. Были приняты какие-то решения, что в следующем году, во второй половине 2019 года мы откажемся от этой формулы. Но на сегодняшний день она действует", - утверждает Герус.

Напомним, недавно руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что подозреваемых в деле о принятии формулы "Роттердам+" пока нет. "Фигурантов пока нет. Прокурор, которая ведет процессуальное руководство, пытается установить истину", - сказал Холодницкий.

При этом ранее директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник уверял, что НАБУ находится на финальной стадии расследования этого дела. По его подсчетам, сумма незаконно полученных средств в результате установления формулы "Роттердам+" составляет 15 млрд гривен.

Как известно, НАБУ проводит досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг через формулу "Роттердам+".

В рамках расследования дела Соломенский районный суд Киева предоставил НАБУ разрешение на доступ к счетам компании Рината Ахметова "ДТЭК Днепроэнерго" в "Укрсоцбанке".

Как стало известно РБК-Украина, министр энергетики Украины Игорь Насалик подал на рассмотрение Кабинета министров документ, принятие которого позволит энергохолдингу ДТЭК укрепить свое монопольное положение на рынке тепловой генерации и заработать сверхдоходы в размере более 4 млрд гривен в год.