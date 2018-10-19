Експерт розповів, скільки українці переплачують за електроенергію через "Роттердам+"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За рахунок "Роттердам+" ціна електроенергії завищена на 15%

Ціна електроенергії завищена на 15% за рахунок функціонування формули "Роттердам+". Про це заявив голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герус в ході програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє РБК-Україна.

"Ця схема (Роттердам+, - ред.) базується на тому, що вугілля, яке насправді видобувається в Україні, 85% цього українського вугілля видобуває вже давно не держава, а приватна компанія ДТЕК Ріната Ахметова. Це українське вугілля закладається в ціні, як вугілля в Роттердамі, хоча там якість краща, і плюс вартість транспортування в Україну. Ця вартість вугілля штучно роздувається, вона закладається в тарифи і далі це все лягає у ціну електроенергії. Таким чином можна стверджувати, що на сьогодні за рахунок цієї формули ціна електроенергії завищена на 15%. В масштабах держави це великі гроші", - сказав Герус.

Він зазначив, що сьогодні 15 млрд гривень надприбутків в рік за рахунок формули "Роттердам+" знімається із всієї держави, підприємств, споживачів електричної енергії.

"Так працює ця корупційна рента, тому що вона надзвичайно зручна з точки зору адміністрування корупції. Один раз в якомусь кабінеті таку формулу придумали, а потім вся країна змушена платити за такою формулою. Таким чином формується величезний грошовий потік, який наверху складає десятки мільярдів гривень", - сказав експерт.

Він також спростував інформацію ведучого про те, що схема з формулою "Роттердам+" начебто знищена.

"Це неправда. Всі розуміють, що від цієї теми запах корупції на десятки і сотні кілометрів. Але хочуть зробити вигляд, що її немає. Були прийняті якісь рішення, що в наступному році, у другій половині 2019 року ми відмовимося від цієї формули. Але на сьогоднішній день вона діє", - стверджує Герус.

Нагадаємо, нещодавно керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що підозрюваних у справі про прийняття формули "Роттердам+" поки що немає. "Фігурантів поки що немає. Прокурор, яка веде процесуальне керівництво, намагається встановити істину", - сказав Холодницький.

При цьому раніше директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник запевняв, що НАБУ перебуває на фінальній стадії розслідування цієї справи. За його підрахунками, сума незаконно отриманих коштів в результаті встановлення формули "Роттердам+" сягає 15 млрд гривень.

Як відомо, НАБУ проводить досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Національної комісії регулювання енергетики і комунальних послуг через формулу "Роттердам+".

В рамках розслідування справи Солом'янський районний суд Києва надав НАБУ дозвіл на доступ до рахунків компанії Ріната Ахметова "ДТЕК Дніпроенерго" у "Укрсоцбанку".

Як стало відомо РБК-Україна, міністр енергетики України Ігор Насалик подав на розгляд Кабінету міністрів документ, прийняття якого дозволить енергохолдингу ДТЕК зміцнити своє монопольне положення на ринку теплової генерації і заробити надприбутки у розмірі понад 4 млрд гривень в рік.