Експерт пояснив "венесуельський" натяк Зеленського для Лукашенка

Що задумала Росія в Білорусі

Чергові спроби Росії створити для України загрозу з території Білорусі не є чимось новим, зауважив експерт в розмові з РБК-Україна.

"Коли росіяни впираються на фронті, коли не вдається їм спровокувати кризу, коли просування російської армії мінімальні, одразу включається тема Білорусі. То "Орєшнік", то навчання, то якісь заяви", - нагадав Жмайло.

Головна мета - змусити Україну тримати тисячі військових на кордоні з Білоруссю. Таким чином окупанти намагаються не дати ЗСУ перекинути резерви на найгарячіші напрямки, зокрема під Покровськ чи Костянтинівку, пояснив експерт.

Як заявляв Зеленський, українська розвідка фіксує, що у прикордонні Білорусі йде розбудова доріг до України та налагодження артилерійських позицій.

"Щодо будівництва доріг, то швидко цього не буде. Вони і на окупованих територіях проєкт свого так званого Азовського кільця провалюють. Проводять тільки поточні ремонти тих доріг, найбільш критичних ділянок. Але артпозиції - це от якраз оця гра з нами", - прокоментував Жмайло.

Сигнал для Лукашенка

Характер та наслідки нещодавніх подій у Венесуелі повинні стримувати керівництво Білорусі від помилок, застерігав вчора президент України. В суспільстві такий меседж зчитали як натяк на те, що Лукашенко може повторити долю венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро, якого викрали американські спецлужби.

За словами експерта, заява Зеленського пов'язана з тим, що режим Лукашенка продовжує нагнітати антиукраїнську істерію всередині країни задля збереження власної влади.

"Там істерія про "всесильні українські спецслужби". Тому президент і дає якраз дуже чіткий меседж: можуть статися і такі події (як у Венесуелі - ред.), якщо українська розвідка така "всесильна і підступна", - пояснив Жмайло.

Ця заява, на думку експерта, має послабити бажання Мінська сприяти планам РФ та запобігти відкриттю нових "гарячих" ділянок.

"Тобто це чіткий меседж, що як у 2022-му році не буде, ніхто не буде чекати фізичного перетину державного кордону", - підкреслив він.