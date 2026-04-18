Эксперт объяснил "венесуэльский" намек Зеленского для Лукашенко

Что задумала Россия в Беларуси

Очередные попытки России создать для Украины угрозу с территории Беларуси не являются чем-то новым, отметил эксперт в разговоре с РБК-Украина.

"Когда россияне упираются на фронте, когда не удается им спровоцировать кризис, когда продвижение российской армии минимальны, сразу включается тема Беларуси. То "Орешник", то учения, то какие-то заявления", - напомнил Жмайло.

Главная цель - заставить Украину держать тысячи военных на границе с Беларусью. Таким образом оккупанты пытаются не дать ВСУ перебросить резервы на самые горячие направления, в частности под Покровск или Константиновку, пояснил эксперт.

Как заявлял Зеленский, украинская разведка фиксирует, что в приграничье Беларуси идет развитие дорог в Украину и налаживание артиллерийских позиций.

"Что касается строительства дорог, то быстро этого не будет. Они и на оккупированных территориях проект своего так называемого Азовского кольца проваливают. Проводят только текущие ремонты тех дорог, наиболее критических участков. Но артпозиции - это вот как раз эта игра с нами", - прокомментировал Жмайло.

Сигнал для Лукашенко

Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство Беларуси от ошибок, предостерегал вчера президент Украины. В обществе такой месседж восприняли как намек на то, что Лукашенко может повторить судьбу венесуэльского диктатора Николаса Мадуро, которого похитили американские спецслужбы.

По словам эксперта, заявление Зеленского связано с тем, что режим Лукашенко продолжает нагнетать антиукраинскую истерию внутри страны для сохранения собственной власти.

"Там истерия о "всесильных украинских спецслужбах". Поэтому президент и дает как раз очень четкий месседж: могут произойти и такие события (как в Венесуэле - ред.), если украинская разведка такая "всесильная и коварная", - пояснил Жмайло.

Это заявление, по мнению эксперта, должно ослабить желание Минска способствовать планам РФ и предотвратить открытие новых "горячих" участков.

"То есть это четкий месседж, что как в 2022-м году не будет, никто не будет ждать физического пересечения государственной границы", - подчеркнул он.