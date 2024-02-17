Експерт пояснив причини виходу ЗСУ з Авдіївки

Військові Збройних сил України вчора повністю вийшли з Авдіївки Донецької області. До цього в основному призвів надзвичайно стрімкий наступ з боку росіян.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів експерт Олександр Мусієнко.

На думку експерта є кілька причин, чому наказ на відхід надійшов зараз, попри те, що ситуацію і до цього називали критичною. Перша - надзвичайно стрімкий наступ росіян.

"Уже не було можливості його стримувати, вони досить активно рухалися з північного флангу, плюс почали просуватися в забудові, бої йшли в самій Авдіївці", - пояснив Мусієнко.

Він зауважив, що не менш важливим фактором для відводу військ також стала перекрита логістика.

"Ще один момент - вони все ближче підходили та перекривали логістику, постійно точилася боротьба за шляхи сполучення, за дорогу, якою ми постачали наше угруповання. І не в останню чергу через зростання кількості ударів керованими авіабомбами та активного застосування авіації. У підсумку з'явилася загроза оточення", - підкреслив він.

Бої за Авдіївку

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. За даними британської розвідки, Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті.

Пізніше Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони. Захисники показали кадри з міста та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

Вчора, 16 лютого, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ще пізніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наші воїни вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом.

Як відзначив президент Володимир Зеленський, рішення про вихід військових було справедливим та професійним.

Детальніше про те, чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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