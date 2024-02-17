Эксперт объяснил причины выхода ВСУ из Авдеевки

Военные Вооруженных сил Украины вчера полностью вышли из Авдеевки Донецкой области. К этому в основном привело чрезвычайно стремительное наступление со стороны россиян.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал эксперт Александр Мусиенко.

По мнению эксперта есть несколько причин, почему приказ на отход поступил сейчас, несмотря на то, что ситуацию и до этого называли критической. Первая - чрезвычайно стремительное наступление россиян.

"Уже не было возможности его сдерживать, они достаточно активно двигались с северного фланга, плюс начали продвигаться в застройке, бои шли в самой Авдеевке", - пояснил Мусиенко.

Он отметил, что не менее важным фактором для отвода войск также стала перекрытая логистика.

"Еще один момент - они все ближе подходили и перекрывали логистику, постоянно шла борьба за пути сообщения, за дорогу, по которой мы снабжали нашу группировку. И не в последнюю очередь из-за роста количества ударов управляемыми авиабомбами и активного применения авиации. В итоге появилась угроза окружения", - подчеркнул он.

Бои за Авдеевку

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением для России на фронте.

Позже Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из города и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

Вчера, 16 февраля, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Еще позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.

Как отметил президент Владимир Зеленский, решение о выходе военных было справедливым и профессиональным.

Подробнее о том, почему ВСУ вышли из Авдеевки и наступит ли Россия дальше, можно узнать в материале РБК-Украина.

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