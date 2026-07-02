Експерт пояснив, як війна змінить українські НРК

У 2023-2024 роках наземні роботизовані комплекси (НРК) стрімко еволюціонували. На тлі блискавичних змін на фронті виробники часто не встигали адаптувати техніку до нових потреб військових.

Петро Леонтьєв зазначив, що наприкінці минулого року темпи цієї "технологічної гонки" дещо сповільнилися. Врешті стало зрозуміло, якими характеристиками має володіти ефективний НРК.

Насамперед ідеться про вдосконалення таких параметрів, як дальність ходу та якість зображення з камер.

Наразі на полі бою домінують невеликі НРК, хоча також побільшало великих, важких наземних комплексів, що здатні перевозити чималі вантажі.

"Зараз для бойових НРК є так звані точки відстою, куди комплекс вивозиться, і спеціальна людина змінює йому батарею, дозаряджає БК й робить якесь мінімальне обслуговування. Ці точки знаходиться на в 10-15 кілометрів від "нуля", що зараз достатньо близько", - пояснив директор UGV Robotics.

Петро Леонтьєв прогнозує: вже незабаром більші НРК почнуть вивозити на поле бою менші бойові комплекси. Це точно допоможе зберегти запас ходу.

Другий важливий момент - це саме підвищення автономності. До прикладу, в майбутньому логістичні НРК зможуть у повністю автономному режимі виконувати місію з доставки вантажів.

"Роботу" програмуватимуть маршрут, він сам зможе орієнтуватись у просторі, бачити перешкоди, їх долати, та, зрештою, досягати кінцевої точки", - підсумував директор UGV Robotics.