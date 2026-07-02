Эксперт объяснил, как война изменит украинские НРК

В 2023-2024 годах наземные роботизированные комплексы (НРК) стремительно эволюционировали. Из-за быстрых изменений на фронте производители часто не успевали адаптировать технику к новым военным потребностям.

Петр Леонтьев отметил, что в конце прошлого года темпы этой "технологической гонки" несколько замедлились. Наконец стало ясно, какими характеристиками должен обладать эффективный НРК.

В первую очередь речь идет об усовершенствовании таких параметров, как дальность хода и качество изображения с камер.

Сейчас на поле боя доминируют небольшие НРК, хотя также увеличилось количество больших, тяжелых наземных комплексов, способных перевозить немалые грузы.

"Сейчас для боевых НРК есть так называемые точки отстоя, куда комплекс вывозится, и специальный человек меняет ему батарею, дозаряжает БК и производит какое-то минимальное обслуживание. Эти точки находится на 10-15 километров от "нуля", что сейчас достаточно близко", - пояснил директор UGV Robotics.

Петр Леонтьев прогнозирует, что уже вскоре большие НРК начнут вывозить на поле боя меньшие боевые комплексы. Это точно поможет сохранить запас хода.

Второй важный момент - это именно повышение автономности. К примеру, в будущем логистические НРК смогут в полностью автономном режиме выполнять миссию по доставке грузов.

"Роботу" будут программировать маршрут, он сам сможет ориентироваться в пространстве, видеть препятствия, их преодолевать и наконец достигать конечной точки", - подытожил директор UGV Robotics.