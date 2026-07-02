Які бойові задачі на фронті здатні виконувати НРК: пояснення експерта
У бойових наземних роботизованих комплексів (НРК) є дві ключові задачі на фронті. Перша - це стримування наступу ворога, а друга - розчистка логістичних маршрутів.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор UGV Robotics Петро Леонтьєв.
За його словами, НРК призначені для того, щоб частково або повністю замінити людину на полі бою і наші засоби також направлені на це.
Бойові роботи зазвичай озброєні кулеметом калібру 7,62, і на сьогоднішній день у них є декілька способів застосування.
Як пояснив Леонтьєв, є два найбільш розповсюджених напрямки застосування наших НРК.
Перший - це прочистка логістичних шляхів, тобто є якась дорога, по якій може рухатися українська логістика. На цій дорозі ворог виставляє різноманітні дрони-"ждуни", чи вибухові засоби, тобто здійснює мінування.
НРК їде, кулеметом розстрілює всі засоби мінування ворога, таким чином розчищає шлях для руху логістичних засобів. Це більш тилова робота, тобто не на самому передньому краї.
Другий важливий напрям - це використання НРК у ролі спостережних пунктів. Так, піхоти стає все менше, а просування ворога необхідно зупиняти. Тому НРК висуваються в район можливого просування піхоти ворога і працюють в режимі засідки.
Якщо фіксується просування ворога, то дрон відкриває по ним вогонь і здійснює ураження, але найголовніше - зупиняє просування. Після їх виявлення групи росіян стають більш зручною ціллю для розрахунків FPV-дронів, бомберів тощо.
Третій напрям, який поки що активно розвивається - це більш активні дії за допомогою НРК. Часто військовим необхідно заїхати уже за "нуль", на ворожі позиції й здійснити вогневий вплив, відволікти увагу, підтримати якісь штурмові дії, просування когось і так далі.
НРК на фронті
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Україна стрімко збільшує кількість наземних бойових роботів на фронті, покладаючи на них дедалі більше небезпечних завдань.
Українські НРК на фронті беруть на себе чи не половину усіх логістичних задач, евакуюють поранених та навіть беруть у полон солдат армії РФ.
Офіцер РХБЗ з 32 Сталевої ОМБр з позивним "Відьмак" навіть створив унікальну роту з роботами.
Про те, як наземні дрони з'явились у ЗСУ, чим українські роботи кращі за європейські аналоги та як у НРК "вживлюють" штучний інтелект - в інтерв'ю РБК-Україна розповів засновник та CEO Ratel Robotics Тарас Остапчук.
Окрім того, у майбутньому українські НРК будуть обслуговувати наземні автономні комплекси більшого масштабу, щоб мінімізувати використання військових.
Детальніше про це читайте в інтерв'ю РБК-Україна з директором UGV Robotics Петром Леонтьєвим.