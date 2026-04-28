Експерт пояснив, як РФ збирає розвіддані про Україну: допомагати могли 2 країни

Як ведеться спостереження

За словами спікера, російська сторона активно відстежує український інформаційний простір.

У фокусі - публічні заяви, ефіри, а також будь-які згадки з боку офіційних осіб.

Аналізуються фото і відео, зокрема візити чиновників на підприємства та інші об'єкти інфраструктури.

Окремо наголошується на використанні методів OSINT, що дають змогу збирати дані з відкритих джерел.

Робота з відкритими даними

Окрема увага приділяється перехопленню інформації з публічних каналів і медіа.

За словами представника, у російської сторони задіяні значні ресурси для обробки таких даних, що дає змогу формувати картину того, що відбувається всередині країни.

Роль сусідніх держав

Також підкреслюється, що в процесі можуть бути задіяні території сусідніх країн.

Зокрема, згадується співпраця з Білоруссю, яку розглядають як джерело потенційної загрози.

Окремо наголошується, що раніше певні ризики пов'язувалися і з Угорщиною, включно з можливим доступом до інформації з прикордонних регіонів, зокрема Закарпаття.

Спостереження за військовою активністю

За даними спікера, фіксують і технічні ознаки активності, включно зі злетами українських пілотів і переміщенням об'єктів у бік фронту.

Така інформація, за його словами, також може відстежуватися з різних напрямків, включно із західними регіонами України.

Внутрішній фактор

Окремо підкреслюється, що частина інформації може надходити через людей всередині країни. За словами експерта, фіксуються випадки вербування громадян України за грошову винагороду, що створює додаткові ризики витоку даних в умовах війни.