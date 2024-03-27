Експерт пояснив, чому ЗСУ важливо бити по аеродромах РФ на окупованих територіях

Російські загарбники активно використовують аеродроми на окупованих територіях України як на материковій частині, так і на півострові. Ворог розміщує на об'єктах окрім тактичної авіації командні пункти та пункти управління, склади боєприпасів тощо.

"Завдавати ударів по аеродромах треба, там базується тактична авіація, вертольоти ударні і транспортні і так далі", - наголошує він.

Співрозмовник видання нагадав, що інтервенти свого часу настільки нахабніли, що використовували авіацію на окупованих територіях на материковій частині країни недалеко від лінії бойового зіткнення. В цьом контексті він навів приклад успішного удару ATACMS по аеродромах в Бердянську та Луганську, тоді Силам оборони за раз вдалося знищити велику кількість гелікоптерів.

"І це важливо, тому що гелікоптери є одним із наступальних елементів російських окупантів", - зазначив Коваленко.

Окрім іншого, важливо вражати командні пункти та пункти управління ворога, які також іноді розміщені на аеродромах, позаяк це підриває загальну систему управління противника.

"Також там розміщують склади з боєприпасами та ПММ. Тому комплексне їхнє знищення, безумовно, - справа обов'язкова", - наголосив експерт.

Що стосується ситуації в окупованому Криму, то там з аеродромами працює та сама система відносно складів, вузлів зв'язку та пунктів управління, пояснює Коваленко.

З тією відмінністю, уточнює він, що на півострові розміщуються не лише ударні вертольоти типу Ка-52 та Мі-28, а переважно тактичні бойові літаки МіГ-31, МіГ-29, Су-27, Су-30, різних модифікацій тощо.

Чим менше після таких ударів у росіян залишається літаків, тим краще для України. Але поки ці атаки мають на меті знизити загальну боєздатність окупантів і підірвати їх можливості щодо забезпечення угруповань на півдні. Про серйозну підготовку до деокупації Криму, на жаль, не йдеться, зазначає Коваленко у бесіді з РБК-Україна.

"Хоча кожен із цих ударів - це як цеглинка у майбутній місток зі звільнення півострова. Казати про це поки рано, це буде не скоро. Але ми до цього йдемо", - додав він.

Удари по аеродромах ворога на окупованих територіях

Нагадаємо, у жовтні минулого року військові ЗСУ вдарили по аеродромах російських загарбників у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську. За даними ЗМІ, для цього Сили оборони використали передані США у невеликій кількості далекобійні ракети ATACMS. Пізніше у Штатах підтвердили таку інформацію. У Вашингтоні уточнили, що нашим воїнам надали ракети з дальністю дії до 165 кілометрів.

Також повідомлялося, що у серпні 2022 року на аеродромі "Гвардійське" в Криму у районі авіабази також сталися вибухи. Також вибух стався 29 березня 2023 року. Тоді окупанти заявили про нібито "спрацювання ППО". Ще два вибухи зафіксовано 2 серпня 2023 року.

Зазначимо, на цю авіабазу кілька разів влаштовували вилазки партизани. Наприклад, на початку жовтня 2023 року партизани пробралися на аеродром "Гвардійське", де зафіксували кілька установок протиповітряної оборони (ППО).

Додамо, що 23 березня в Криму повідомляли про серію вибухів в районі Севастополя та в районі аеродрому Бельбек.