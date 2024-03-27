Эксперт объяснил, почему ВСУ важно бить по аэродромам РФ на оккупированных территориях

Российские захватчики активно используют аэродромы на оккупированных территориях Украины как на материковой части, так и на полуострове. Враг размещает на объектах, кроме тактической авиации, командные пункты и пункты управления, склады боеприпасов и т.д.

"Наносить удары по аэродромам нужно, там базируется тактическая авиация, вертолеты ударные и транспортные и так далее", - отмечает он.

Собеседник напомнил, что интервенты в свое время настолько наглели, что использовали авиацию на оккупированных территориях на материковой части страны недалеко от линии боевого боестолкновения. В этом контексте он привел пример успешного удара ATACMS по аэродромам в Бердянске и Луганске, тогда Силам обороны за один раз удалось уничтожить большое количество вертолетов.

"И это важно, потому что вертолеты являются одним из наступательных элементов российских оккупантов", - отметил Коваленко.

Кроме того, важно поражать командные пункты и пункты управления врага, которые также иногда размещены на аэродромах, поскольку это подрывает общую систему управления противника.

"Также там размещают склады с боеприпасами и ГСМ. Поэтому комплексное их уничтожение, безусловно, - дело обязательное", - подчеркнул эксперт.

Что касается ситуации в оккупированном Крыму, то там с аэродромами работает та же система в отношении складов, узлов связи и пунктов управления, объясняет Коваленко.

С тем отличием, уточняет он, что на полуострове размещаются не только ударные вертолеты типа Ка-52 и Ми-28, а преимущественно тактические боевые самолеты МиГ-31, МиГ-29, Су-27, Су-30, различных модификаций и т.д.

Чем меньше после таких ударов у россиян остается самолетов, тем лучше для Украины. Но пока эти атаки имеют цель снизить общую боеспособность оккупантов и подорвать их возможности по обеспечению группировок на юге. О серьезной подготовке к деоккупации Крыма, к сожалению, речи не идет, отмечает Коваленко в беседе с РБК-Украина.

"Хотя каждый из этих ударов - это как кирпичик в будущий мостик по освобождению полуострова. Говорить об этом пока рано, это будет не скоро. Но мы к этому идем", - добавил он.

Удары по аэродромам врага на оккупированных территориях

Напомним, в октябре прошлого года военные ВСУ ударили по аэродромам российских захватчиков во временно оккупированных Луганске и Бердянске. По данным СМИ, для этого Силы обороны использовали переданные США в небольшом количестве дальнобойные ракеты ATACMS. Позже в Штатах подтвердили такую информацию. В Вашингтоне уточнили, что нашим воинам передали ракеты с дальностью действия до 165 километров.

Также сообщалось, что в августе 2022 года на аэродроме "Гвардейское" в Крыму в районе авиабазы также произошли взрывы. Также взрыв произошел 29 марта 2023 года. Тогда оккупанты заявили о якобы "срабатывании ПВО". Еще два взрыва зафиксировано 2 августа 2023 года.

Отметим, что на эту авиабазу несколько раз устраивали вылазки партизаны. К примеру, в начале октября 2023 года партизаны пробрались на аэродром "Гвардейское", где зафиксировали несколько установок противовоздушной обороны (ПВО).

Добавим, что 23 марта в Крыму сообщали о серии взрывов в районе Севастополя и в районе аэродрома Бельбек.