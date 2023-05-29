Експерт пояснив, чому Росія не припиняє масштабні обстріли України

Він нагадав, що Росія обмежена у кількості виготовлення нових ракет, на місяць вони спроможні виготовляти 67 ракет. Саме тому окупанти робили перерив між масштабними обстрілами України.

"Ще один кейс, який турбує путінських генералів, це наявність у нас двох батарей системи Patriot. Звісно, що вони прагнуть їх знищити. Бо після того, як було збито "Кинжали", вони нервують і шукають можливості помститися. Тому вони різними засобами намагаються знайти Patriot та знищити", - сказав Селезньов.

Він зауважив, що ситуація з масштабними ударами буде тривати й далі. Однак якщо у РФ будуть проблеми з кількістю ракет - наступні атаки будуть міксувати. Селезньов звернув увагу, що минулого тижня до Москви прибув черговий борт з Ірану. Він привіз партію дронів.

"Ми знаємо, як українська армія готує поле бою - нищить ворожі склади з боєприпасами, зосередження особового складу, бронетехніки, командні пункти, пункти управління і зв'язку. Те ж саме зараз робить російська армія. Вони знають, що ми на завершальному етапі підготовки до нашого контрнаступу, тому щоб максимально сповільнити підготовку, росіяни використовують ту ж саму тактику. Бо ми ж бачимо, ракети не летять в електростанції, а летять в бік військових та інфраструктурних об'єктів", - підкреслив він.

Травневі обстріли України

Росія останнім часом змінила тактику обстрілів України. У травні цього року Київ зазнав 16 масштабних обстрілів. Так у понеділок, 29 травня, російські війська випустили 11 "Іскандерів" двох модифікацій. Сили ППО знищили всі цілі. Вночі 29 травня ворог застосував безпілотники та крилаті ракети.

Окрім цього у п'ятницю, 26 травня ударів було завдано по Дніпру. Загарбники поцілили по будівлі поліклініки та ветеринарної клініки, внаслідок чого виникла пожежа, що охопила вже 1 тисячу кв. м. Наразі відомо про чотирьох загиблих і 32 постраждалих.

Також російська армія в ніч на 29 травня атакувала Хмельницьку область. окупанти вдарили по військовому об'єкту. За попередніми даними, внаслідок атаки виведено з ладу 5 літальних апаратів. Фахівці почали відновлювати злітно-посадкову смугу.

Детально про обстріли Росії по Україні можна прочитати в матеріалі РБК-Україна - "Іскандери", "Шахеди" і не тільки. Чому Росія масовано б'є по Києву: 4 причини".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.