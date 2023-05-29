Эксперт объяснил, почему Россия не прекращает масштабные обстрелы Украины

Он напомнил, что Россия ограничена в количестве изготовления новых ракет, в месяц они способны производить 67 ракет. Именно поэтому оккупанты совершали перерыв между масштабными обстрелами Украины.

"Еще один кейс, который беспокоит путинских генералов, это наличие у нас двух батарей системы Patriot. Конечно, они стремятся их уничтожить. Потому что после того, как были сбиты "Кинжалы", они нервничают и ищут возможности отомстить. Поэтому они разными средствами пытаются найти Patriot и уничтожить", - сказал Селезнев.

Он отметил, что ситуация с масштабными ударами будет продолжаться и дальше. Однако если у РФ будут проблемы с количеством ракет – последующие атаки будут миксовать. Селезнев обратил внимание, что на прошлой неделе в Москву прибыл очередной борт из Ирана. Он привез партию дронов.

"Мы знаем, как украинская армия готовит поле боя - уничтожает вражеские склады с боеприпасами, сосредоточение личного состава, бронетехники, командные пункты, пункты управления и связи. То же сейчас делает российская армия. Они знают, что мы на завершающем этапе подготовки к нашему контрнаступлению, потому чтобы максимально замедлить подготовку, россияне используют ту же тактику. Ведь мы видим, ракеты не летят в электростанции, а летят в сторону военных и инфраструктурных объектов", - подчеркнул он.

Майские обстрелы Украины

Россия в последнее время сменила тактику обстрелов Украины. В мае этого года Киев подвергся 16 масштабным обстрелам. Так, в понедельник, 29 мая, российские войска выпустили 11 "Искандеров" двух модификаций. Силы ПВО уничтожили все цели. Ночью 29 мая враг применил беспилотники и крылатые ракеты.

Кроме этого в пятницу, 26 мая удары были нанесены по Днепру. Захватчики попали по зданию поликлиники и ветеринарной клиники, в результате чего возник пожар, охвативший уже 1 тысячу кв. м. Сейчас известно о четырех погибших и 32 пострадавших.

Также российская армия в ночь на 29 мая атаковала Хмельницкую область. оккупанты ударили по военному объекту. По предварительным данным, в результате атаки выведено из строя 5 летательных аппаратов. Специалисты начали восстанавливать взлетно-посадочную полосу.

Подробно об обстрелах России по Украине можно прочитать в материале РБК-Украина – "Искандеры", "Шахеды" и не только. Почему Россия массированно бьет по Киеву: 4 причины.

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