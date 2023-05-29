Кобмінована атака на Київ: ППО збили понад 40 повітряних цілей

Російські війська здійснили комбіновану повітряну атаку на Київ, вночі 29 травня. Ворог застосував безпілотники та крилаті ракети. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, ударів по Києву не допущено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

З початку травня росіяни здійснили 15-ту повітряну атаку на Київ. Зазначається, що окупанти намагаються виснажити ресурси української ППО та тримати у глибокому психологічному напруженні цивільне населення.

"За попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed". Практично одночасно із атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків", - зазначили у КМВА.

Наслідки ворожої атаки

У Подільському районі столиці пошкоджено дах житлового будинку.

"Інформації щодо потерпілих наразі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються", - інформують в КМВА.

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