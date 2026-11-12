Експерт пояснив, чому РЕБ-купол над Києвом - не панацея від "Шахедів"

Чому купол не гарантує захист міста

За словами Юркова, купол РЕБ над Києвом створили понад рік тому. Відтоді кількість модулів у CRPA-антенах "Шахедів" зростає, тож потрібно більше засобів РЕБ. Систему вдосконалили: за рік кількість засобів навколо Києва збільшилася більш ніж утричі. Вони добре діють на реактивні "Шахеди", на ракети і на будь-які системи, що використовують супутникову навігацію для коригування ударів.

Водночас, наголосив Юрков, це не панацея. Коли по навігації б'ють засобами РЕБ, вона працює з наростаючою похибкою. Якщо "Шахед" заглушили, наприклад, за 25 км і в нього гарна інерціальна навігація, похибка становить приблизно 1%: 10 метрів на кілометр, тобто 250 метрів на 25 км.

За словами фахівця, якщо дрон хоче потрапити в міст, він потрапить у воду, а якщо в підстанцію, то в житловий будинок. Тому купол захищає конкретні об'єкти, але не місто, яке лишається під загрозою.

Щоб купол працював, на думку співрозмовника, потрібно створити багато ешелонів оборони навколо Києва і в Київській області та "вести" "Шахед" від території Росії. Тоді похибка становитиме 2-3 км, і дрон не залітатиме в місто. Він падатиме поряд, у лісі, а якщо не пощастить, то в якомусь населеному пункті, але це вже не Київ і не багатоповерхівка.

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