Над Києвом створили РЕБ-купол проти реактивних "Шахедів", - "Флеш"
Важлива спецоперація щодо встановлення РЕБ-куполу над Києвом завершилася. Ці системи заважають МЕШ-радіозв’язку реактивних "Шахедів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента України з питань оборонних технологій Сергія "Флеша" Бескрестнова у Telegram.
РЕБ-купол над Києвом
За словами "Флеша", триває так звана "війна міст". Одна з вдалих спецоперацій у цій "війні" - захист столиці засобами РЕБ від реактивних "Шахедів" з дистанційним керуванням.
"Одна з технологій, завдяки якій ворог може шукати цілі та керувати "Шахедами" на відстані, називається МЕШ-радіозв’язок. Російський оператор через радіомодем на дроні керує ним з території РФ. Тому потрібно було створити захисний "купол" над Києвом, який би заважав цьому", - каже він.
За кілька тижнів треба було зробити великий обсяг робіт по всьому місту, зазначив "Флеш". У процес були залучені всі основні виробники засобів РЕБ, які цілодобово виготовляли та монтували обладнання.
Над операцією працювали:
- Генштаб,
- Міністерство оборони,
- МВС,
- РНБО,
- ОП,
- інші підрозділи ЗСУ.
Операція перебувала під постійним контролем Президента, уточнив він.
"Операція виявилася складною не тільки технічно, а й організаційно. Тому що ми говоримо про багато сотень локацій для антен та обладнання по всьому місту. Ця операція змусила супротивника зробити паузу, модернізувати "Шахеди", шукати інші рішення", - каже "Флеш".
Раніше РБК-Україна писало, що російські реактивні безпілотники типу "Герань-5" під час окремих маневрів можуть розганятись до швидкості у 1000 км/год.
Крім того, Росія атакувала Україну новою модифікацією "Герані-5" під назвою "Герань-5 К5-К". Ракета отримала систему оптичної навігації, а також більші дальність, швидкість і висоту польоту.