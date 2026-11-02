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Над Києвом створили РЕБ-купол проти реактивних "Шахедів", - "Флеш"

19:20 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Над Києвом створили РЕБ-купол проти реактивних "Шахедів", - "Флеш" Фото: Купол над Києвом створили з систем РЕБ (Getty Images)
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Важлива спецоперація щодо встановлення РЕБ-куполу над Києвом завершилася. Ці системи заважають МЕШ-радіозв’язку реактивних "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента України з питань оборонних технологій Сергія "Флеша" Бескрестнова у Telegram.

РЕБ-купол над Києвом

За словами "Флеша", триває так звана "війна міст". Одна з вдалих спецоперацій у цій "війні" - захист столиці засобами РЕБ від реактивних "Шахедів" з дистанційним керуванням.

"Одна з технологій, завдяки якій ворог може шукати цілі та керувати "Шахедами" на відстані, називається МЕШ-радіозв’язок. Російський оператор через радіомодем на дроні керує ним з території РФ. Тому потрібно було створити захисний "купол" над Києвом, який би заважав цьому", - каже він.

За кілька тижнів треба було зробити великий обсяг робіт по всьому місту, зазначив "Флеш". У процес були залучені всі основні виробники засобів РЕБ, які цілодобово виготовляли та монтували обладнання.

Над операцією працювали:

  • Генштаб,
  • Міністерство оборони,
  • МВС,
  • РНБО,
  • ОП,
  • інші підрозділи ЗСУ.

Операція перебувала під постійним контролем Президента, уточнив він.

"Операція виявилася складною не тільки технічно, а й організаційно. Тому що ми говоримо про багато сотень локацій для антен та обладнання по всьому місту. Ця операція змусила супротивника зробити паузу, модернізувати "Шахеди", шукати інші рішення", - каже "Флеш".

Раніше РБК-Україна писало, що російські реактивні безпілотники типу "Герань-5" під час окремих маневрів можуть розганятись до швидкості у 1000 км/год.

Крім того, Росія атакувала Україну новою модифікацією "Герані-5" під назвою "Герань-5 К5-К". Ракета отримала систему оптичної навігації, а також більші дальність, швидкість і висоту польоту.

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