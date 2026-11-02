Над Києвом створили РЕБ-купол проти реактивних "Шахедів", - "Флеш"

РЕБ-купол над Києвом

За словами "Флеша", триває так звана "війна міст". Одна з вдалих спецоперацій у цій "війні" - захист столиці засобами РЕБ від реактивних "Шахедів" з дистанційним керуванням.



"Одна з технологій, завдяки якій ворог може шукати цілі та керувати "Шахедами" на відстані, називається МЕШ-радіозв’язок. Російський оператор через радіомодем на дроні керує ним з території РФ. Тому потрібно було створити захисний "купол" над Києвом, який би заважав цьому", - каже він.



За кілька тижнів треба було зробити великий обсяг робіт по всьому місту, зазначив "Флеш". У процес були залучені всі основні виробники засобів РЕБ, які цілодобово виготовляли та монтували обладнання.

Над операцією працювали:

Генштаб,

Міністерство оборони,

МВС,

РНБО,

ОП,

інші підрозділи ЗСУ.

Операція перебувала під постійним контролем Президента, уточнив він.



"Операція виявилася складною не тільки технічно, а й організаційно. Тому що ми говоримо про багато сотень локацій для антен та обладнання по всьому місту. Ця операція змусила супротивника зробити паузу, модернізувати "Шахеди", шукати інші рішення", - каже "Флеш".