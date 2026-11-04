Експерт пояснив, чому РЕБ-купол над Києвом - не панацея від "Шахедів"

Радіоелектронна боротьба над Києвом не замінює фізичного збиття дронів і є лише одним із шарів оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авіаційного експерта Анатолія Храпчинського .

За словами Храпчинського, розбудова розподіленої мережі РЕБ із сотень точок у межах мегаполіса - це величезний крок уперед і правильна інженерна реакція на нову загрозу. Водночас, наголосив він, у війні технологій не існує "срібної кулі", яка б раз і назавжди закрила небо.

Коли подавляють канали навігації або розривають mesh-радіозв'язок, дрон не знищується, а лише втрачає точність: його осліплюють, зривають точний захід на ціль і зменшують кількість сценаріїв застосування. За словами Храпчинського, півсотні чи сотня кілограмів вибухівки на високій швидкості продовжують летіти за інерцією, тому гарантованим успіхом він називає виключно кінетичне перехоплення - коли ціль перетворюється на уламки за межами житлової забудови чи критичного об'єкта.

Експерт назвав три виклики, до яких слід готуватися.

По-перше, швидка адаптація противника. З огляду на розбудову інфраструктури запусків, зокрема дронопорту в районі Міллерово, росіяни, за його оцінкою, готуються до тривалої кампанії з великими ударними пакетами. Щойно перекривається один частотний діапазон, їхні інженери змінюють частоти, ставлять вузькоспрямовані антени або змінюють ешелони прольоту. За словами Храпчинського, ворог уже експериментує з висотами.

По-друге, автономні системи донаведення та машинний зір. Якщо дрон летить із завантаженим у бортовий комп'ютер візуальним образом цілі, на фінальному відрізку йому байдуже, чи працює GPS і чи є зв'язок з оператором через mesh-мережу, пояснив експерт. Проти такої автономної "голови" класичний РЕБ, за його словами, безсилий: працює або засліплення оптики на підльоті, або фізичне знищення.

По-третє, масштабування київського досвіду на інші міста. Храпчинський вважає, що це необхідно робити, і зазначив, що в Україні вже склалася потужна екосистема виробників РЕБ. Проте конфігурація захисту Києва чи Львова, куди дрон летить кілька годин, кардинально відрізняється від оборони Харкова, Запоріжжя чи Одеси.

За словами експерта, Україні потрібна єдина мережецентрична система ППО з розподіленим перехопленням. У ній малі тактичні радари виявляють малопомітні цілі на надмалій висоті, акустичні сенсори та радіотехнічна розвідка доповнюють картину, РЕБ збиває дрон із курсу і зриває ройову взаємодію, а зенітні дрони-перехоплювачі, малокаліберна артилерія чи легкі ракети завершують перехоплення.

Храпчинський наголосив, що не можна лише наздоганяти чергову російську модернізацію: інструменти потрібно обирати й контрактувати вже сьогодні під загрози, які ворог застосує за пів року.

"У цій війні виграє не той, хто побудував найвищий паркан, а той, чия інженерна думка та система управління працюють на крок швидше за противника", - підсумував він.

Читайте також: Ворог намагається пришвидшити реактивні "Шахеди", - експерт