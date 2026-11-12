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Эксперт объяснил, почему РЭБ-купол над Киевом - не панацея от "Шахедов"

10:14 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: Северный мост в Киеве (Wikimedia)

Купол РЭБ над Киевом действует против реактивных "Шахедов" и ракет, но защищает конкретные объекты, а не весь город. Заглушенный на расстоянии 25 км дрон с хорошей инерциальной навигацией может отклониться примерно на 250 метров.

Об этом в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА" рассказал соучредитель компании Contra-Drone Тимофей Юрков.

Почему купол не гарантирует защиту города

По словам Юркова, купол РЭБ над Киевом был создан более года назад. С тех пор количество модулей в CRPA-антеннах "Шахедов" растет, поэтому требуется больше средств РЕБ. Систему усовершенствовали: за год количество средств вокруг Киева увеличилось более чем в три раза. Они хорошо действуют на реактивные "Шахеды", на ракеты и любые системы, использующие спутниковую навигацию для корректировки ударов.

В то же время, подчеркнул Юрков, это не панацея. Когда по навигации бьют средствами РЭБ, она работает с нарастающей погрешностью. Если "Шахед" заглушили, например, за 25 км и у него хорошая инерциальная навигация, погрешность составляет примерно 1%: 10 метров на километр, то есть 250 метров на 25 км.

По словам специалиста, если дрон хочет попасть в мост, он попадет в воду, а если в подстанцию, то в жилой дом. Поэтому купол защищает конкретные объекты, но не остающийся под угрозой город.

Чтобы купол работал, по мнению собеседника, нужно создать много эшелонов обороны вокруг Киева и Киевской области и "вести" "Шахед" от территории России. Тогда погрешность будет составлять 2-3 км, и дрон не будет залетать в город. Он будет падать рядом, в лесу, а если не повезет, то в каком-нибудь населенном пункте, но это уже не Киев и не многоэтажка.

Читайте также: Есть ли купол РЕБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone

Ранее советник президента по вопросам оборонных технологий Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что над Киевом завершилась спецоперация по созданию РЕБ-купола, мешающего меш-радиосвязи реактивных "Шахедов". По его словам, к работе привлекли всех основных производителей средств РЭБ, а речь шла о многих сотнях локаций для антенн и оборудования по всему городу.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский объяснял, почему РЭБ-купол над Киевом не панацея: радиоэлектронная борьба не заменяет физическое сбивание дронов и является одним из слоев обороны.

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