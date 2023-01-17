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Експерт пояснив, чому Герасимова поставили замість Суровікіна на чолі окупаційних військ

Фото: Валерій Герасимов (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Єлизавета Драбкіна

Призначення Валерія Герасимова новим командувачем окупаційних військ в Україні замість Сергія Суворікіна - це результат підкилимних подій у Кремлі. Це також може бути показником практичної відсутності успішних перспектив Росії у війні проти України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

"Існує протистояння між військовими і умовними бізнесменами. Тобто з одного боку - Шойгу і Герасимов. З іншого - Пригожин, Кадиров, туди ж можна додати командувача Росгвардії Золотова. Ці два клани міряються між собою", - сказав експерт.

Так, нещодавно відбулося призначення начальником головного штабу сухопутних військ генерала Олександра Лапіна, який був усунутий від керівництва російськими військами центрального округу після Лимана з подачі та після сильної критики Пригожина і Кадирова. Потім сталося призначення Герасимова керівником операції. Тобто, за словами експерта, військові перемагають у цьому протистоянні.

"З іншого боку, призначення Герасимова керівником операції - це не про посаду, це людина отримала бойову задачу. Він не понижений, не підвищений, просто він тепер займається ще іншим. Це може бути і усвідомленням того факту, що успішних перспектив у цієї операції небагато, тому Герасимова просто віддали на забій і він буде призначений крайнім, винним та всіх собак спустять саме на нього", - сказав Кевлюк.

Експерт пояснив, що Суровікін за посадою головнокомандувач Повітряно-космічних сил Збройних сил РФ.

"Він ким був - тим і залишився, зарплата в нього не змінилася. Просто він більше не керує операцією, а допомагає Герасимову. Це ні пониження, ні підвищення. Це зміна керівника", - додав він.

При цьому Кевлюк зазначив, що така зміна може свідчити про те, що в РФ не задоволені Суровікіним.

"І це може говорити про те, що колишній командир 42-ої дивізії у Чечні генерал-майор Суровікін, товариш Кадирова, разом з ним програли підкилимну боротьбу, принаймні на даному етапі", - додав експерт.

Нагадаємо, 11 січня Міноборони Росії призначило нового командувача окупаційних військ в Україні. Ним став начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

Пізніше аналітики ISW наголошували на тому, що таке призначення є частково політичним рішенням. Таким чином, Путін хоче послабити владу силовиків, лідером яких був Сергій Суровікін.

Тим часом секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що нове призначення є останнім дзвоником для росіян.

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