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"Прильот" по Південному мосту у Києві: пошкодження не критичні, але метро ще не пускають

14:55 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
"Прильот" по Південному мосту у Києві: пошкодження не критичні, але метро ще не пускають Фото: Південний міст у Києві (Getty Images)
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У Києві відновили рух наземного громадського транспорту через Південний міст після атака російських безпілотників. Водночас конструкції метро досі обстежують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Рух наземного громадського транспорту через Південний міст відновлюється у звичайному режимі. За попередніми результатами огляду фахівці КП "Київавтошляхміст" не виявили критичних пошкоджень споруди", - йдеться у заяві.

Зазначається, що автобуси №№ 22, 91 наразі курсують за звичайними схемами руху.

"На Південному мосту тривають обстеження конструкцій метро. Про відновлення руху поїздів метрополітену у звичайному режимі повідомлять додатково", - наголосили у КМДА.

Наразі поїзди "зеленої" лінії курсують між станціями "Сирець" - "Видубичі" та "Осокорки" - "Червоний хутір".

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили двома дронами по Південному мосту у Києві. Внаслідок ворожої атаки було зупинено рух наземного транспорту і метро.

Крім того, російський безпілотник влучив у школу у Києві, де перебували 104 дитини. На момент удару всі учні та персонал перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.

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