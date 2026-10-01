"Прильот" по Південному мосту у Києві: пошкодження не критичні, але метро ще не пускають

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У Києві відновили рух наземного громадського транспорту через Південний міст після атака російських безпілотників. Водночас конструкції метро досі обстежують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Рух наземного громадського транспорту через Південний міст відновлюється у звичайному режимі. За попередніми результатами огляду фахівці КП "Київавтошляхміст" не виявили критичних пошкоджень споруди", - йдеться у заяві. Зазначається, що автобуси №№ 22, 91 наразі курсують за звичайними схемами руху. "На Південному мосту тривають обстеження конструкцій метро. Про відновлення руху поїздів метрополітену у звичайному режимі повідомлять додатково", - наголосили у КМДА. Наразі поїзди "зеленої" лінії курсують між станціями "Сирець" - "Видубичі" та "Осокорки" - "Червоний хутір".