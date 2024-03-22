Експерт пояснив, чи є зв'язок між ударом по Україні і обстрілами НПЗ в Росії

Навряд чи масований удар по Україні 22 березня є наслідком атак на нафтопереробні заводи у Росії. До того ж, обстріл греблі ДніпроГЕС це скоріше промах окупантів, ніж запланована акція.
Таку думку в коментарі РБК-Україна висловив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
"Щодо версії, що це відповідь на обстріли російських НПЗ, то я точно не вірю, що це саме пряма відповідь. Ця атака довго готувалося. Десятки об'єктів було запрограмовано під атаки. Що стосується потрапляння в ДніпроГЕС, то я думаю що це їх промах. Вони цілися в високовольтне обладнання і безпосередньо в доступні на поверхні машинні зали. Випадок потрапляння в дамбу, це скоріш за все, промах. Бо, зрозуміло, вони знають, що дамбі ці ракети абсолютно по барабану", - сказав він.
Але в цілому, за словами експерта, характер атаки дуже продуманий.
"Чесно, я не вірю, що вони могли протягом того часу, що прийшов з початку наших атак НПЗ подготувати таку "отвєтку". На мою думку, це нереально. Можливо вони готували цю атаку і вирішили максимально використати її в тому числі для того, щоб спровокувати і залякати партнерів України", - зазначив Харченко.
Російські війська 22 березня влаштували комбінований удар по Україні, використавши близько 150 ракет і дронів. Зокрема, Запоріжжя ворог вдарив ракетами близько 20 разів.
Під атакою опинилася і ДніпроГЕС, зокрема, одна з ракет влетіла в тролейбус, що рухався через дамбу. Загалом загарбники направили на станцію 8 ракет, два з цих ударів виявились прямими. Детальніше про пошкодження та важливість ДніпроГЕСу, читайте у матеріалі РБК-Україна.
В останні тижні українські сили оборони успішно атакують нафтопереробні заводи у Росії. Очевидно, наслідки таких обстрілів виявилися досить критичними для того, щоб Міністерство енергетики РФ визнало зупинку виробництва палива на низцы нафтопереробних заводів, і заявило про пошук способу вирішити проблему.
І хоча США закликали Київ припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру, попередивши, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових нафтових цін, в Україні НПЗ в РФ вважають законними цілями для ударів.
Нагадаємо, видання The Insider підрахувало, що у 2024 році сталося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у дев'яти регіонах РФ. Із них значні пошкодження зазнали вісім об'єктів.
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