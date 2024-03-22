Эксперт объяснил, есть ли связь между ударом по Украине и обстрелами НПЗ в России

"Что касается версии, что это ответ на обстрелы российских НПЗ, то я точно не верю, что это прямой ответ. Эта атака долго готовилась. Десятки объектов были запрограммированы под атаки. Что касается попадания в ДнепроГЭС, то я думаю что это их промах. Они целись в высоковольтное оборудование и непосредственно в доступные на поверхности машинные залы. Случай попадания в дамбу, это скорее всего промах. Потому что, разумеется, они знают, что дамбе эти ракеты абсолютно по барабану", - сказал он.

Но в целом, по словам эксперта, характер атаки очень продуман.

"Честно, я не верю, что они могли в течение того времени, что пришло с начала наших атак НПЗ подготовить такую "ответку". По моему мнению, это нереально. Возможно, они готовили эту атаку и решили максимально использовать ее в том числе для того, чтобы спровоцировать и запугать партнеров Украины", - отметил Харченко.

Удар РФ по ДнепроГЭСу

Российские войска 22 марта устроили комбинированный удар по Украине, использовав около 150 ракет и дронов. В частности, по Запорожью враг ударил ракетами около 20 раз.

Под атакой оказалась и ДнепроГЭС, в частности одна из ракет влетела в троллейбусс, что двигался через дамбу. В общей сложности захватчики направилит на станцию 8 ракет, два из этих ударов оказались прямыми. Подробнее о повреждениях и важности ДнепроГЭСа, читайте в материале РБК-Украина.