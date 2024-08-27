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Експерт оцінив наслідки останньої атаки Росії для енергосистеми України

Вівторок 27 серпня 2024 14:39
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Експерт оцінив наслідки останньої атаки Росії для енергосистеми України Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Валерія Поліщук
Експерт: Володимир Омельченко

На цей час повної картини щодо стану енергетичної системи України після останніх обстрілів по Україні немає. Міністерство енергетики та "Укренерго" продовжують збирати та аналізувати інформацію про пошкодження.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

"Єдине, що можна сказати, пошкоджено багато всього, особливо постраждала система передачі та розподілу електроенергії. Тому важко передавати її із заходу, де розташована більшість електростанцій, на схід, де знаходиться основна промисловість", - розповів він.

За його словами, головне завдання зараз - визначити, які саме об’єкти пошкоджені.

Експерт підозрює, що внаслідок обстрілу постраждали трансформаторні підстанції великих електростанцій, що ускладнює видачу електроенергії.

"У мене є підозра, що вражено, пошкоджено або зруйновано вихідні трансформаторні підстанції з великих електростанцій. Сама генерація, можливо, не так постраждала, а ось видача електроенергії ускладнена через пошкодження підстанцій", - зазначив Омельченко.

Він додав, що план Росії на частковий блекаут в Україні не спрацював. Енергосистема залишається цілісною, контроль над нею зберігається, і наразі оцінюються пошкодження, а також можливості генерації та споживання для формування графіків.

Обстріл енергетики України

З початку цього року українська енергосистема зазнала близько десяти масованих обстрілів з боку російських терористів. Через ці удари зберігається дефіцит потужності, і на енергооб’єктах тривають як аварійні, так і планові ремонти.

Радник прем'єр-міністра України та член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко зазначив, що обстріл, який відбувся 26 серпня, змусить внести корективи в плани підготовки до зими.

Детальніше про те, як довго триватимуть жорсткі відключення світла в Україні - читайте в матеріалі РБК-України.

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