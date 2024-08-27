Експерт оцінив наслідки останньої атаки Росії для енергосистеми України

На цей час повної картини щодо стану енергетичної системи України після останніх обстрілів по Україні немає. Міністерство енергетики та "Укренерго" продовжують збирати та аналізувати інформацію про пошкодження.

"Єдине, що можна сказати, пошкоджено багато всього, особливо постраждала система передачі та розподілу електроенергії. Тому важко передавати її із заходу, де розташована більшість електростанцій, на схід, де знаходиться основна промисловість", - розповів він.

За його словами, головне завдання зараз - визначити, які саме об’єкти пошкоджені.

Експерт підозрює, що внаслідок обстрілу постраждали трансформаторні підстанції великих електростанцій, що ускладнює видачу електроенергії.

"У мене є підозра, що вражено, пошкоджено або зруйновано вихідні трансформаторні підстанції з великих електростанцій. Сама генерація, можливо, не так постраждала, а ось видача електроенергії ускладнена через пошкодження підстанцій", - зазначив Омельченко.

Він додав, що план Росії на частковий блекаут в Україні не спрацював. Енергосистема залишається цілісною, контроль над нею зберігається, і наразі оцінюються пошкодження, а також можливості генерації та споживання для формування графіків.