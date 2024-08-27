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Эксперт оценил последствия последней атаки России для энергосистемы Украины

Вторник 27 августа 2024 14:39
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Эксперт оценил последствия последней атаки России для энергосистемы Украины Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Валерия Полищук
Эксперт: Владимир Омельченко

В настоящее время полной картины о состоянии энергетической системы Украины после последних обстрелов по Украине нет. Министерство энергетики и "Укрэнерго" продолжают собирать и анализировать информацию о повреждениях.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Единственное, что можно сказать, повреждено много всего, особенно пострадала система передачи и распределения электроэнергии. Поэтому трудно передавать ее с запада, где расположено большинство электростанций, на восток, где находится основная промышленность", - рассказал он.

По его словам, главная задача сейчас - определить, какие именно объекты повреждены.

Эксперт подозревает, что в результате обстрела пострадали трансформаторные подстанции крупных электростанций, что затрудняет выдачу электроэнергии.

"У меня есть подозрение, что поражены, повреждены или разрушены выходные трансформаторные подстанции с крупных электростанций. Сама генерация, возможно, не так пострадала, а вот выдача электроэнергии затруднена из-за повреждения подстанций", - отметил Омельченко.

Он добавил, что план России на частичный блэкаут в Украине не сработал. Энергосистема остается целостной, контроль над ней сохраняется, и сейчас оцениваются повреждения, а также возможности генерации и потребления для формирования графиков.

Обстрел энергетики Украины

С начала этого года украинская энергосистема подверглась около десяти массированных обстрелов со стороны российских террористов. Из-за этих ударов сохраняется дефицит мощности, и на энергообъектах продолжаются как аварийные, так и плановые ремонты.

Советник премьер-министра Украины и член Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко отметил, что произошедший 26 августа обстрел заставит внести коррективы в планы подготовки к зиме.

Детальнее о том, как долго будут продолжаться жесткие отключения света в Украине - читайте в материале РБК-Украины.

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