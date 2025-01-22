Експерт оцінив, як швидко Росія може відчути наслідки можливого тиску Трампа

США можуть швидко змінити ситуацію на нафтовому ринку, що вдарить по Росії. Наслідки для економіки можуть проявитися у найкоротші терміни.

Журналіст запитав в політолога, чи дійсно Трамп зможе обвалити економіку РФ та скільки для цього треба часу.

"Тут точно не йдеться про роки. Якщо буде запущено ту процедуру, про яку говорив Трамп, оцей надзвичайний стан в енергетиці й інші речі, то вже за місяць-півтора Росія може побачити наслідки. Це не обов'язково буде стосуватися прямих санкцій проти Росії. Мова може йти про те, що США будуть задовольняти власний інтерес, а Росія буде страждати, бо для неї буде удар", - пояснив експерт.

Водночас експерт зауважив, що останні тижні Китай почав масово скуповувати нафту, яка є на ринку, проте не російську.

"Точно так само будуть робити інші країни, коли з'являться США з додатковими об'ємами нафти, а вони з'являться. До цього готувалися ще з дня, коли стало зрозуміло, що він переміг на виборах... Я думаю, що за кілька тижнів США почнуть збільшувати присутність американської нафти на ринку. Тут питання, як вони це погодять з ОПЕК+, але я думаю, що це буде цілеспрямована акція", - пояснив він.

Рейтерович зауважив, що навіть, якщо дії США будуть спрямовані не прямо на Росію, все одно відчує їх з негативної сторони.

"Росія, навіть, якщо це не буде прямо на неї спрямовано, все одно буде страждати... Це скоріш за все про передусім неможливість ведення війни. Вони ж зараз повністю залежні від того, що отримують від нафти та газу. Російські економісти, які лояльні до влади, кажуть, що їм буде погано, якщо нафта впаде нижче 60 доларів", - сказав експерт.

Однак політолог згадав і про можливість іншого сценарію. В такому разі ціна може залишитись такою, як вона є, однак ніхто не буде купувати російську нафту.

"Будуть купувати, наприклад американську, чи якусь іншу. Це навіть гірша ситуація для Росії. Бо одна справа, коли ви нафту продаєте, то можете її видобувати. А якщо її ніхто не купує, то почнеться криза, бо у них немає, де її зберігати. Там економіка вибудована так, що видобув - продав. А те, що було, вже другий рік палає, бо Україна розуміє, по чому треба завдавати удари", - пояснив експерт.

Рейтерович наголосив, що зараз Україна знаходиться на фінальному етапі певних процесів, які не дуже добре виглядають для Росії.

"Можливо, Трамп і сподівається, що Росія швиденько побіжить за стіл переговорів, бо розуміє, чим це закінчиться. Але навіть якщо буде угода, якщо буде припинення бойових дій, то США будуть і далі витискати Росію з ринку, бо це національний інтерес США. У Трампа є мета і він буде їй слідувати", - підсумував політолог.