Эксперт оценил, как быстро Россия может ощутить последствия возможного давления Трампа

США могут быстро изменить ситуацию на нефтяном рынке, что ударит по России. Последствия для экономики могут проявиться в кратчайшие сроки.

Журналист спросил у политолога, действительно ли Трамп сможет обвалить экономику РФ и сколько для этого нужно времени.

"Здесь точно речь не идет о годах. Если будет запущена та процедура, о которой говорил Трамп, это чрезвычайное положение в энергетике и другие вещи, то уже через месяц-полтора Россия может увидеть последствия. Это не обязательно будет касаться прямых санкций против России. Речь может идти о том, что США будут удовлетворять собственный интерес, а Россия будет страдать, потому что для нее будет удар", - пояснил эксперт.

В то же время эксперт отметил, что последние недели Китай начал массово скупать нефть, которая есть на рынке, однако не российскую.

"Точно так же будут делать другие страны, когда появятся США с дополнительными объемами нефти, а они появятся. К этому готовились еще со дня, когда стало понятно, что он победил на выборах... Я думаю, что через несколько недель США начнут увеличивать присутствие американской нефти на рынке. Здесь вопрос, как они это согласуют с ОПЕК+, но я думаю, что это будет целенаправленная акция", - пояснил он.

Рейтерович отметил, что даже если действия США будут направлены не прямо на Россию, все равно почувствует их с негативной стороны.

"Россия, даже если это не будет прямо на нее направлено, все равно будет страдать... Это скорее всего о прежде всего невозможности ведения войны. Они же сейчас полностью зависимы от того, что получают от нефти и газа. Российские экономисты, которые лояльны к власти, говорят, что им будет плохо, если нефть упадет ниже 60 долларов", - сказал эксперт.

Однако политолог вспомнил и о возможности другого сценария. В таком случае цена может остаться такой, как она есть, однако никто не будет покупать российскую нефть.

"Будут покупать, например американскую, или какую-то другую. Это даже хуже ситуация для России. Потому что одно дело, когда вы нефть продаете, то можете ее добывать. А если ее никто не покупает, то начнется кризис, потому что у них нет, где ее хранить. Там экономика выстроена так, что добыл - продал. А то, что было, уже второй год пылает, потому что Украина понимает, по чему надо наносить удары", - пояснил эксперт.

Рейтерович подчеркнул, что сейчас Украина находится на финальном этапе определенных процессов, которые не очень хорошо выглядят для России.

"Возможно, Трамп и надеется, что Россия быстренько побежит за стол переговоров, потому что понимает, чем это закончится. Но даже если будет соглашение, если будет прекращение боевых действий, то США будут и дальше вытеснять Россию с рынка, потому что это национальный интерес США. У Трампа есть цель и он будет ей следовать", - подытожил политолог.