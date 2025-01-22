Нафта дешевшає через плани Трампа розв'язати торговельні війни на кількох фронтах

Ціни на нафту пішли донизу після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити мита для Китаю, викликавши побоювання щодо торговельних війн на кількох фронтах. Раніше він заявив про плани ввести мита для Канади і Мексики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Brent впала майже до 79 доларів за барель, тоді як West Texas Intermediate опустилася нижче 76 доларів. Трамп заявив, що розглядає 10% тариф на Китай у відповідь на потік фентанілу з країни. Канада збільшила потік сирої нафти в США, щоб обійти потенційні мита.

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Перший день Трампа на посаді розпочався з масштабних указів, включно з переглядом енергетичної політики США і загрозою введення тарифів на Канаду і Мексику до 25%. Обидві країни є великими експортерами товарів до США, включно із сирою нафтою, яку переробляють на американських НПЗ.

Канадські постачальники намагаються "витіснити якомога більше обсягів з ринку" до введення мит, повідомила компанія Rystad Energy. Мита, які, за словами Трампа, можуть бути введені з 1 лютого, призведуть до підвищення цін на бензин для американських споживачів, попередила Goldman Sachs Group Inc. минулого року.

Нафта, як і раніше, торгується вище цього року, чому сприяли широкі санкції США проти Росії, які перевернули ринки фізичної нафти і танкерів. Трамп сказав, що він, імовірно, введе більше санкцій проти Москви, якщо Володимир Путін не сяде за стіл переговорів щодо України.

"Увага нафтового ринку поступово перемикається з ризиків російських санкцій на цілком реальний ризик ескалації торговельної напруженості", - сказав Воррен Паттерсон, голова відділу стратегії сировинних товарів ING Groep NV у Сінгапурі. Загроза мит також підтримує долар США, додав він.

Ціни на нафту

Нагадаємо, Світовий банк прогнозує падіння цін на сировинні товари у 2025-2026 роках.

За даними Світового банку, ціна на сиру нафту марки Brent у середньому становила 80 доларів за барель у 2024 році, що приблизно на 3% нижче, ніж роком раніше, але на 40% вище за середній показник за 2015-2019 роки.

Згідно з базовим сценарієм, очікується, що ціни на сиру нафту марки Brent знизяться ще більше, до середнього значення 72 доларів за барель у 2025 році та 71 долара за барель у 2026 році.

Очікується, що падіння цін буде зумовлене зростанням пропозиції серед країн, які не входять до ОПЕК+, в основному Бразилії, Канади, Гайани та США, у поєднанні з помірним зростанням світового попиту на нафту через сповільнення споживання нафти в Китаї та країнах з розвиненою економікою.

Україна з початку війни імпортує весь обсяг бензину, тому ціни на АЗС в основному залежать від світових цін на нафту.