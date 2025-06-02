Експерт про операцію "Павутина": уражена стратегічна авіація цікава тепер лише історикам

За словами експерта, ядерна тріада включає:

міжконтинентальні балістичні ракети;

ядерні ракети на підводних човнах;

стратегічну авіацію з крилатими ракетами і ядерними бомбами на борту.

"Аж раптом у росіян мінімально 10-15% стратегічної авіації вже в минулому. Наявність їх в бойовому складі в минулому, значить, вона цікава лише для істориків. А для сучасних оперативників і аналітиків вони вже списані як знищені, або настільки серйозно пошкоджені, що не підлягають ремонту", - додав він.

Романенко зауважив, що навіть, якщо Росія спробує відремонтувати уражені літаки - строки будуть нескінченними, оскільки потужності ворога наразі зайняті.

"Казань, де випускали ці літаки, завантажена відновленням Ту-160 і Ту-22, а інші заводи вже і до того отримали замовлення на ремонт, який повністю перекриє їхні потужності на пів року мінімально", - пояснив він.