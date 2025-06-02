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Эксперт об операции "Паутина": пораженная стратегическая авиация интересна теперь только историкам

Иллюстративное фото: эксперт оценил потери стратегической авиации России (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин, Дмитрий Олейник

Пораженная стратегическая авиация Российской Федерации (РФ), в рамках операции Службы безопасности Украины (СБУ) "Паутина", отныне интересна только историкам.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал авиаэксперт Валерий Романенко.

По словам эксперта, ядерная триада включает:

  • межконтинентальные баллистические ракеты;
  • ядерные ракеты на подводных лодках;
  • стратегическую авиацию с крылатыми ракетами и ядерными бомбами на борту.

"Вдруг у россиян минимально 10-15% стратегической авиации уже в прошлом. Наличие их в боевом составе в прошлом, значит, она интересна лишь для историков. А для современных оперативников и аналитиков они уже списаны как уничтоженные, или настолько серьезно повреждены, что не подлежат ремонту", - добавил он.

Романенко отметил, что даже если Россия попытается отремонтировать пораженные самолеты - сроки будут бесконечными, поскольку мощности врага пока заняты.

"Казань, где выпускали эти самолеты, загружена восстановлением Ту-160 и Ту-22, а другие заводы уже и до того получили заказ на ремонт, который полностью перекроет их мощности на полгода минимально", - пояснил он.

 

Операция "Паутина"

Операция была реализована 1 июня. Тогда же дроны атаковали сразу четыре российскихаэродрома: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

В целом она стала одной из крупнейших с начала полномасштабной войны. Ориентировочные потери врага за день составили 7 миллиардов долларов. В результате ударов беспилотниками был поражен 41 самолет стратегической авиации страны-террориста, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

Подробнее о том, что известно об уникальной спецоперации, можно узнать в материале РБК-Украина.

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