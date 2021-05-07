ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эксперт объяснил спад новых случаев коронавируса в Украине

Новина українською → Киев, Пятница 07 мая 2021 15:36
Эксперт объяснил спад новых случаев коронавируса в Украине Фото: в Украине объяснили спад новых случаев коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине фиксируют улучшение ситуации с коронавирусом. Эксперт назвал причины снижения заболеваемости COVID в Украине.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина микробиолог и вирусолог Владимир Широбоков.

По его словам, респираторная вирусная инфекция с закономерностями других респираторных вирусных инфекций. В том числе и коронавирусы, возникшие до этого пандемического периода

"Они имеют тенденцию - вспышка в зимне-весенний период, а затем в осенний. Летом будет некоторое ослабление, благодаря закономерности развития", - считает он.

По его словам, на воздухе, на солнце, когда люди выходят на улицы - уменьшается заболеваемость.

"Я надеюсь, что летом у нас будет ослабление и, пожалуй, сможем даже уехать отдыхать", - сказал он.

Напомним, Сумская область последней в Украине выходит из "красной" зоны карантина.

Отметим, Запорожскую и Полтавскую области с 7 мая вывели из "красной" зоны карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество COVID-19
NEWS
На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно
На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно
DAILY
Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена