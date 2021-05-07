Эксперт объяснил спад новых случаев коронавируса в Украине

В Украине фиксируют улучшение ситуации с коронавирусом . Эксперт назвал причины снижения заболеваемости COVID в Украине.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина микробиолог и вирусолог Владимир Широбоков.

По его словам, респираторная вирусная инфекция с закономерностями других респираторных вирусных инфекций. В том числе и коронавирусы, возникшие до этого пандемического периода

"Они имеют тенденцию - вспышка в зимне-весенний период, а затем в осенний. Летом будет некоторое ослабление, благодаря закономерности развития", - считает он.

По его словам, на воздухе, на солнце, когда люди выходят на улицы - уменьшается заболеваемость.

"Я надеюсь, что летом у нас будет ослабление и, пожалуй, сможем даже уехать отдыхать", - сказал он.