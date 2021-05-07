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"Красную" зону карантина покинули еще две области

Новина українською → Полтава, Пятница 07 мая 2021 09:10
"Красную" зону карантина покинули еще две области Фото: две область покинули "красную" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Запорожскую и Полтавскую области с 7 мая вывели из "красной" зоны карантина. В этой зоне осталась одна область - Сумская.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

С сегодняшнего дня "красную" зону покинули:

  • Запорожская область,
  • Полтавская область.

Эти области перешли в "желтую" зону, отменив запрет на работу ТРЦ, кафе, ресторанов, рынков.

Теперь в "красной" зоне карантина осталась только одна область - Сумская.

Однако, в Киевской школе экономики прогнозируют, что и эта область может выйти из "красной" зоны карантина в ближайшее время. Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко считает, что на следующей неделе уже может не быть "красной" зоны карантина в Украине.

Напомним, вчера в Украине "красную" и "оранжевую" зоны карантина сократили сразу на пять областей.

Отметим, в Украине обнаружили еще 8404 новых заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев в Харьковской, Днепропетровской областях и в Киеве.

Отметим, что только одна область в Украине осталась в "красной" зоне карантина.

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