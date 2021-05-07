"Красную" зону карантина покинули еще две области
Запорожскую и Полтавскую области с 7 мая вывели из "красной" зоны карантина. В этой зоне осталась одна область - Сумская.
Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
С сегодняшнего дня "красную" зону покинули:
- Запорожская область,
- Полтавская область.
Эти области перешли в "желтую" зону, отменив запрет на работу ТРЦ, кафе, ресторанов, рынков.
Теперь в "красной" зоне карантина осталась только одна область - Сумская.
Однако, в Киевской школе экономики прогнозируют, что и эта область может выйти из "красной" зоны карантина в ближайшее время. Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко считает, что на следующей неделе уже может не быть "красной" зоны карантина в Украине.
Напомним, вчера в Украине "красную" и "оранжевую" зоны карантина сократили сразу на пять областей.
Отметим, в Украине обнаружили еще 8404 новых заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев в Харьковской, Днепропетровской областях и в Киеве.
Отметим, что только одна область в Украине осталась в "красной" зоне карантина.