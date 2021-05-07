ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Експерт пояснив спад нових випадків коронавірусу в Україні

Новость на русском → Київ, П'ятниця 07 травня 2021 15:36
Експерт пояснив спад нових випадків коронавірусу в Україні Фото: в Україні пояснили спад нових випадків коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні фіксують поліпшення ситуації з коронавірусом. Експерт назвав причини зниження захворюваності на COVID в Україні.

Про це розповів у коментарі РБК-Україна мікробіолог і вірусолог Володимир Широбоков.

За його словами, респіраторна вірусна інфекція з закономірностями інших респіраторних вірусних інфекцій. У тому числі і коронавіруси, що виникли до цього пандемічного періоду

"Вони мають тенденцію - спалах в зимово-весняний період, а потім в осінній. Влітку буде деяке ослаблення, завдяки закономірності розвитку", - вважає він.

За його словами, на повітрі, на сонці, коли люди виходять на вулиці - зменшується захворюваність.

"Я сподіваюся, що влітку у нас буде ослаблення і, мабуть, зможемо навіть виїхати відпочивати", - сказав він.

Нагадаємо, Сумська область останньою в Україні виходить з "червоної" зони карантину.

Зазначимо, Запорізьку та Полтавську області з 7 травня вивели з "червоної" зони карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство COVID-19
NEWS
На Землю падає неконтрольована китайська ракета: що відомо
На Землю падає неконтрольована китайська ракета: що відомо
DAILY
Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена