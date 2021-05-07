Експерт пояснив спад нових випадків коронавірусу в Україні

В Україні фіксують поліпшення ситуації з коронавірусом . Експерт назвав причини зниження захворюваності на COVID в Україні.

Про це розповів у коментарі РБК-Україна мікробіолог і вірусолог Володимир Широбоков.

За його словами, респіраторна вірусна інфекція з закономірностями інших респіраторних вірусних інфекцій. У тому числі і коронавіруси, що виникли до цього пандемічного періоду

"Вони мають тенденцію - спалах в зимово-весняний період, а потім в осінній. Влітку буде деяке ослаблення, завдяки закономірності розвитку", - вважає він.

За його словами, на повітрі, на сонці, коли люди виходять на вулиці - зменшується захворюваність.

"Я сподіваюся, що влітку у нас буде ослаблення і, мабуть, зможемо навіть виїхати відпочивати", - сказав він.