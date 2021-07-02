Из-за руководства УЗ экономике Украины угрожают огромные потери, - эксперт
Дефицит дизтоплива для работы локомотивов, из-за которого движение товарных поездов "Укрзализныци" под угрозой полной остановки - эта вина руководства компании, которое неспособно эффективно руководить компанией, и из-за которого могут остановиться производственные мощности страны.
Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.
"Эта ситуация повторяется где-то примерно раз в полгода, и основная, коренная причина - неэффективное управление "Укрзализныцей". Или, проще говоря, бардак. Руководители компании носят приставку "исполняющих обязанности", то есть люди даже не понимают, что они делают, не понимают, что происходи, не владеют ситуацией. А результатами этого является и невыполнение инвестиционной программы, и сход поездов с рельсов, и периодические остановки движения из-за отсутствия дизельного топлива на Укрзализныце", - пояснил эксперт.
По его словам, неэффективное управление УЗ прослеживается буквально во всех процессах, и приводит к негативным результатам для всей экономики Украины.
"Если ситуация с нехваткой топлива не будет решена быстро, и произойдет остановка каких-то производств с непрерывным циклом в Украине - это будут огромные потери для экономики. Причем ситуация абсолютно непонятная, ведь сейчас в стране нет дефицита топлива. Как получилось, что УЗ не может его купить? Это вопрос сейчас уже даже не к Набсовету и не к нынешнему правлению УЗ, которые доказали свою некомпетентность, но и к правительству", - резюмировал Гусак.
Напомним, вчера стало известно, что движение товарных поездов "Укрзализныци" под угрозой полной остановки из-за отсутствия дизтоплива, о чем сообщил глава департамента управления движением железной дороги Александр Ткаченко.
По его словам, уже остановлены 59 грузовых поездов, 38 магистральных и 85 маневровых тепловозов, и если ситуация не изменится, железнодорожному движению Ивано-Франковской, Ровенской дирекций Львовского регионального филиала грозит полная остановка.
По состоянию на сегодня на Донецкой, Южной и Львовской ж/д уже нет ни остатков, ни резервов топлива, на Приднепровском, Юго-Западном и Одесском направлении запасов хватит до завтра.
Как известно, предыдущий топливный кризис случился 19 апреля, когда компания "Анвитрейд" отказалась отгружать УЗ дизель, хотя у нее был действующий контракт. Через пару дней и.о. главы УЗ Иван Юрик сообщил, что кризиса удалось избежать, поскольку компания провела экстренную закупку топлива.
Позже оказалось, что УЗ закупила дизель у все той же компании "Анвитрейд", только дороже на 3 тыс. грн/тонну.