Не может быть повышения тарифов УЗ, пока не улучшат качество услуг, - эксперт
"Укрзализныця" повышает тарифы на грузовые перевозки, но качество этих перевозок становится все хуже. Если компания не хочет потерять доверие клиентов, с этим нужно бороться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора горнодобывающей компании "Юнигран" Сергея Дыняка.
"Если повышение будет поэтапным, а не резким, то мы готовы его обсуждать. Но хотелось бы, чтобы за поднятием цені на железнодорожные перевозки все-таки и улучшались и сами услуги. Вагоны железная дорога не в состоянии поставить, мы работаем с частными полувагонами или другими видами перевозок. Ранее железная дорога анонсировала, что каждый вагон в сутки будет проходить не менее 200 км, чтобы доставка продукции была своевременной. К сожалению, и этого нет. Наоборот - подача вагонов, прохождение пути вагонов - все это удлинилось. И мы, как отправители вагонов и потребители услуг, очень на этом теряем", - рассказал Дыняк.
По его убеждению, причина того, что качество услуг на УЗ ухудшается, в том, что у компании из-за низких зарплат увольняются рабочие.
"В то время как УЗ тратит миллионы на зарплаты руководства. Эту тенденцию необходимо изменить", - подчеркнул он.
По его словам, железная дорога платит бешеные заработные платы топ-менеджерам, но сокращает тех, кто работает.
"На низах люди недовольны, они увольняются с работы, это точно. Такое впечатление, что они (руководство - ред.) думают только о себе. Дошло до того, что на самой станции в Юго-Западной железной дороге по отправке грузов сократили составителя вагонов! Как такое возможно? Мы же за это платим", - удивляется Дыняк.
Напомним, Министерство инфраструктуры планирует повышение тарифов на железнодорожные перевозки. Внеклассные грузы предлагают приравнять к грузам 1-го класса, а для 1 и 2 классов тарифы просто повысят - на 30% и 15% соответственно.
Экономист Борис Кушнирук отметил, что за все годы независимости руководители всех уровней рассматривали "Укрзализныцю" исключительно как инструмент обогащения, поэтому неизвестно, куда исчезают средства, которые зарабатывает компания. Чтобы информация о финансовых потоках стала прозрачной, необходимо провести реформу компании, отказаться от практики кросс-субсидирования, и только потом - говорить о повышении тарифов.
В свою очередь президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко заявила, что повышение тарифов на грузовые перевозки приведет к удорожанию товаров, поставляемых по железной дороге.
Как сообщалось, в случае повышения тарифов УЗ потеряет еще больше клиентов.