Не может быть повышения тарифов УЗ, пока не улучшат качество услуг, - эксперт

"Укрзализныця" повышает тарифы на грузовые перевозки , но качество этих перевозок становится все хуже. Если компания не хочет потерять доверие клиентов, с этим нужно бороться.

"Если повышение будет поэтапным, а не резким, то мы готовы его обсуждать. Но хотелось бы, чтобы за поднятием цені на железнодорожные перевозки все-таки и улучшались и сами услуги. Вагоны железная дорога не в состоянии поставить, мы работаем с частными полувагонами или другими видами перевозок. Ранее железная дорога анонсировала, что каждый вагон в сутки будет проходить не менее 200 км, чтобы доставка продукции была своевременной. К сожалению, и этого нет. Наоборот - подача вагонов, прохождение пути вагонов - все это удлинилось. И мы, как отправители вагонов и потребители услуг, очень на этом теряем", - рассказал Дыняк.

По его убеждению, причина того, что качество услуг на УЗ ухудшается, в том, что у компании из-за низких зарплат увольняются рабочие.

"В то время как УЗ тратит миллионы на зарплаты руководства. Эту тенденцию необходимо изменить", - подчеркнул он.

По его словам, железная дорога платит бешеные заработные платы топ-менеджерам, но сокращает тех, кто работает.

"На низах люди недовольны, они увольняются с работы, это точно. Такое впечатление, что они (руководство - ред.) думают только о себе. Дошло до того, что на самой станции в Юго-Западной железной дороге по отправке грузов сократили составителя вагонов! Как такое возможно? Мы же за это платим", - удивляется Дыняк.