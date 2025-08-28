Експерт назвав сорт картоплі, яка дала найкращий врожай у 2025 році

Які сорти картоплі використовував експерт

За словами автора каналу Олексія, цього року він замовив для посадки чотири сорти картоплі, які належать до найкращих (і навіть елітних).

І брали для саджання першу репродукцію - саме цей варіант вважається найкращим для посадки та отримання кращого врожаю.

Сорти картоплі:

Рив'єра (ранній сорт)

Королева Анна

Белла Росса (червоний сорт)

Гранада - середньопізній сорт

Кожного сорту Олексій висадив по 20 кілограмів, деякі сорти раніше, деякі - пізніше. Ранню Рив'єру підкопували протягом літа, пізні сорти не рухали.

Експерт зазначив, що все висаджували весною, і ніяких добрив не додавали й нічим згодом не обробляли. Двічі була проведена обробка від колорадського жука.

Також не було додаткового поливу й усі умови для зростання були виключно від погодних умов та ґрунту.

Який сорт картоплі дав найкращий врожай

За словами Олексія, найкращий врожай картоплі дав сорт королева Анна. Картоплини більші за інші, зіпсованих небагато, дрібної картоплі, яка йде на корм свійським тваринам, теж.

На другому місці опинився сорт Рів'єра. З картоплею цього сорту ситуація трошки гірша, але за мірками городників, вона також вродила. Є трохи дрібної, є трошки сухогниль. Олексій зазначив, що у цієї картоплі відмінні смакові якості.

Белла Роса - червона картопля, яка дає великі бульбини. Дрібної майже немає, але є пошкоджена личинками хруща. Загалом врожай вийшов непоганий, але невеликий.

І на останньому місці опинилася картопля сорту Гренада. Її вродило небагато, є багато дрібних картоплин, є сухогниль.