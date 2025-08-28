Эксперт назвал сорт картофеля, который дал лучший урожай в 2025 году

Какие сорта картофеля использовал эксперт

По словам автора канала Алексея, в этом году он заказал для посадки четыре сорта картофеля, которые относятся к лучшим (и даже элитным).

И брали для посадки первую репродукцию - именно этот вариант считается лучшим для посадки и получения лучшего урожая.

Сорта картофеля:

Ривьера (ранний сорт)

Королева Анна

Белла Росса (красный сорт)

Гранада - среднепоздний сорт

Каждого сорта Алексей высадил по 20 килограммов, некоторые сорта раньше, некоторые - позже. Раннюю Ривьеру подкапывали в течение лета, поздние сорта не двигали.

Эксперт отметил, что все высаживали весной, и никаких удобрений не добавляли и ничем впоследствии не обрабатывали. Дважды была проведена обработка от колорадского жука.

Также не было дополнительного полива и все условия для роста были исключительно от погодных условий и почвы.

Какой сорт картофеля дал лучший урожай

По словам Алексея, лучший урожай картофеля дал сорт королева Анна. Картофелины больше других, испорченных немного, мелкого картофеля, который идет на корм домашним животным, тоже.

На втором месте оказался сорт Ривьера. С картофелем этого сорта ситуация немножко хуже, но по меркам огородников, он также уродился. Есть немного мелкой, есть немножко сухогниль. Алексей отметил, что у этого картофеля отличные вкусовые качества.

Белла Роса - красный картофель, который дает крупные клубни. Мелкой почти нет, но есть поврежденная личинками майского жука. В общем урожай получился неплохой, но небольшой.

И на последнем месте оказался картофель сорта Гренада. Его уродилось немного, есть много мелких картофелин, есть сухогниль.