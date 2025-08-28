Эксперт назвал сорт картофеля, который дал лучший урожай в 2025 году

Сезон уборки урожая в самом разгаре, но уже сейчас огородники начали делиться своими впечатлениями о том, какие сорта и овощи уродили лучше всего. В первую очередь это касается картофеля.
Какой сорт картофеля дал самый большой урожай в 2025 году, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Тепличные дела".
По словам автора канала Алексея, в этом году он заказал для посадки четыре сорта картофеля, которые относятся к лучшим (и даже элитным).
И брали для посадки первую репродукцию - именно этот вариант считается лучшим для посадки и получения лучшего урожая.
Сорта картофеля:
Каждого сорта Алексей высадил по 20 килограммов, некоторые сорта раньше, некоторые - позже. Раннюю Ривьеру подкапывали в течение лета, поздние сорта не двигали.
Эксперт отметил, что все высаживали весной, и никаких удобрений не добавляли и ничем впоследствии не обрабатывали. Дважды была проведена обработка от колорадского жука.
Также не было дополнительного полива и все условия для роста были исключительно от погодных условий и почвы.
По словам Алексея, лучший урожай картофеля дал сорт королева Анна. Картофелины больше других, испорченных немного, мелкого картофеля, который идет на корм домашним животным, тоже.
На втором месте оказался сорт Ривьера. С картофелем этого сорта ситуация немножко хуже, но по меркам огородников, он также уродился. Есть немного мелкой, есть немножко сухогниль. Алексей отметил, что у этого картофеля отличные вкусовые качества.
Белла Роса - красный картофель, который дает крупные клубни. Мелкой почти нет, но есть поврежденная личинками майского жука. В общем урожай получился неплохой, но небольшой.
И на последнем месте оказался картофель сорта Гренада. Его уродилось немного, есть много мелких картофелин, есть сухогниль.