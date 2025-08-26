ua en ru
Вт, 26 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Названо найкращий спосіб зберігання картоплі: не проростатиме до весни!

Вівторок 26 серпня 2025 12:03
UA EN RU
Названо найкращий спосіб зберігання картоплі: не проростатиме до весни! Фото: Як довго зберегти картоплю (Unsplash)
Автор: Людмила Жукова

Незалежно від того, купуєте ви картоплю в супермаркеті чи вирощуєте її самостійно, буває складно зберегти цей коренеплід без паростків.

Як зберегти картоплю надовго, розповідає РБК-Україна з посиланням на Daily Express.

Як зберегти картоплю довше?

На сторінці у Facebook Soup Lovers чоловік на ім'я Джефф Ґрюнке запитав поради, як довше зберігати картоплю. Він розповів, що вона починає проростати вже за тиждень.

Пост отримав понад 60 відповідей, багато з яких радили одне й те саме - зберігати картоплю в прохолодному, темному місці. Але був один конкретний метод, який користувачі виділили найбільше.

"Покладіть її (картоплю) в картонну коробку, в шафу. Я пробував трюк з яблуком - не спрацювало. А коробка зберегла картоплю твердою і свіжою", - порадили користувачі.

Експерти перевірили цей спосіб

Експерт з питань харчування Енн Піттман з видання The Kitchn вирішила перевірити цей метод. Вона протестувала його, порівнявши з шістьма іншими поширеними способами зберігання картоплі. Картонна коробка виявилася найкращим варіантом.

Енн зберігала картоплю протягом двох місяців. За перший місяць вона щотижня перевіряла її, і жодних змін не було. Через шість тижнів вона помітила невеликі зміни у зовнішньому вигляді та текстурі деяких зразків. Після ще двох тижнів очікування, п’ять із семи видів картоплі все ще були придатними до вживання.

Для тесту з картонною коробкою Енн поклала шість картоплин у невелику коробку, що дозволяла розмістити їх в один шар. Вона не закривала коробку щільно, верхні клапани залишалися напіввідкритими. Після двох місяців вона виявила, що вся картопля в коробці залишилася твердою.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Зберігання овочів Поради
Новини
НБУ свідомо посилив гривню до долара: чого очікувати у найближчі місяці
НБУ свідомо посилив гривню до долара: чого очікувати у найближчі місяці
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили