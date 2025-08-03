"Борщовий набір" під загрозою? Що може бути з урожаєм картоплі та овочів цього сезону

Аномально тепла зима, пізні весняні заморозки, а також брак вологи у деяких регіонах України поставили під загрозу потенційний врожай багатьох культур.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів виконуючий обов'язки першого віцепрезидента Національної академії аграрних наук України Ігор Гриник.

Яким може бути урожай картоплі цього року

За словами експерта, впродовж травня поточного року "по всій Україні було достатньо опадів, які позитивно вплинули формування врожаю картоплі".

З огляду на це очікується стабільний рівень виробництва, що дозволить уникнути різкого стрибка цін.

Водночас негативно вплинули на картоплю цього року весняні заморозки й складні погодні умови в липні.

"Виробники, зокрема ті, які спеціалізуються на насіннєвій картоплі, прогнозують зменшення врожаю на 25-30% порівняно з попереднім роком", - поділився Гриник.

Він пояснив, що тут йдеться як про літню посуху й високі температури, так і про "зворотні процеси" - надлишок вологи й низькі нічні температури.

"На цей час принаймні у Київській та південних областях, картопля потерпала від нестачі вологи та високих температур - як повітря, так і ґрунту (близько 28-30 градусів на глибині 10 см), що негативно вплинуло на врожайність та якість картоплі", - розповів науковець.

Він додав, що "наслідками спеки та посухи можуть бути такі хвороби бульб картоплі, як парша, в'янення картоплиння та бульб, дуплистість, розтріскування та вторинний ріст".

Чи можна спрогнозувати врожай овочів з "борщового набору"

Гриник повідомив, що зараз спрогнозувати конкретну врожайність у 2025 році овочів із так званого "борщового набору" - складно, адже вона залежить від багатьох факторів:

погодних умов;

площ посіву;

рівня використання сучасних технологій.

"Посівні площі зменшились у порівнянні з довоєнними часами. Зменшилась загальна кількість виробників сільськогосподарської продукції, які є основними постачальниками овочів у супермаркети й магазини", - нагадав спеціаліст.

Він зауважив також, що підприємства Чернігівської, Сумської та Харківської областей, які пережили окупацію, "потребують часу і коштів на відновлення".

В.о. першого віцепрезидента НААН додав, що Україна втратила "значну частину родючого зрошувального півдня, який був лідером у виробництві овочів" (зокрема молодої картоплі).

"Низка виробників з окупованих регіонів змогли релокувати свій бізнес до інших регіонів. Проте досягти довоєнних результатів вони зможуть лише за 5-6 років", - визнав фахівець.

Чи відомо, що буде з цінами на картоплю восени

Згідно з інформацією Гриника, вже зараз - станом на липень - помітне "значне сезонне зменшення ціни картоплі".

"Ціни на молодий врожай на гуртових ринках впали до 15-22 грн/кг, а у роздрібній торгівлі - коливаються від 22 до 38 грн/кг - залежно від регіону та мережі. Середня ціна вже знизилась до 33,55 грн/кг і тенденція на спад продовжується", - розповів він.

Тим часом осінній прогноз, за словами експерта, враховуючи "фактори 2025 року", стає "більш стриманим".

"Тож у вересні-жовтні оптові ціни, найімовірніше, складуть 12-18 грн/кг, а в роздрібній торгівлі - очікується 20-26 грн/кг. Із піковими значеннями до 30 грн/кг лише у випадку несприятливих умов (погоди, інфляції чи логістичних проблем)", - підсумував спеціаліст.