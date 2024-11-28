Експерт назвав причину, чому удар Росії "по центру прийняття рішень у Києві" малоймовірний

Російський удар по центру прийняття рішень у Києві, який "анонсував" російський диктатор Володимир Путін, малоймовірний через китайське посольство. Оскільки воно знаходиться біля Верховної Ради.

"Російський диктатор Володимир Путін знову лякає, що по центру прийняття рішень, по Києву, вдарить. Хочу сказати, що по центру прийняття рішень йому буде дуже важко зробити удар, з однієї причини - наша Верховна Рада знаходиться на Грушевського, поруч там Кабмін. Але що там знаходиться поруч? Там ще знаходиться китайське посольство", - зазначив він.

Експерт підкреслив, що атака в цьому районі може мати серйозні міжнародні наслідки.

"Посольство будь-якої країни вважається територією цієї країни. Якщо він захоче атакувати Верховну Раду, по-перше, вона дуже непогано укріплена. Всі місця прийняття рішень мають бути укріплені. Але якщо буде спроба атакувати і щось прилетить на територію Китаю - мені дуже цікаво, як там будуть", - додав він.