Эксперт назвал причину, почему удар России "по центру принятия решений в Киеве" маловероятен

"Российский диктатор Владимир Путин снова пугает, что по центру принятия решений, по Киеву, ударит. Хочу сказать, что по центру принятия решений ему будет очень трудно сделать удар, по одной причине - наша Верховная Рада находится на Грушевского, рядом там Кабмин. Но что там находится рядом? Там еще находится китайское посольство", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что атака в этом районе может иметь серьезные международные последствия.

"Посольство любой страны считается территорией этой страны. Если он захочет атаковать Верховную Раду, во-первых, она очень неплохо укреплена. Все места принятия решений должны быть укреплены. Но если будет попытка атаковать и что-то прилетит на территорию Китая - мне очень интересно, как там будут", - добавил он.