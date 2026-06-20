Експерт назвав ключові етапи розмінування України

Є п'ять ключових етапів розмінування України. Все починається з нетехнічного обстеження.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів СЕО XTI Engineering Олексій Колеснік.

За його словами, перший етап розмінування - нетехнічне обстеження. Це аналітичне дослідження, під час якого збираються та аналізуються всі запити громади, карти місцевості, звіти про надзвичайні події чи аварії, дані попередніх обстежень та будь-яка інша інформація.

Цей етап є важливим, щоб взагалі визначитися, чи необхідно проводити виїзд на місцевість.

На наступному етапі, перед тим, як заводити на поле саперів чи техніку, його досліджують дронами.

Вдень вибухонебезпечні металеві предмети нагріваються на сонці, і безпілотники тепловізорами фіксують тепловий слід. Складається попередня карта забруднень.

Це найважливіший етап, який дозволяє повернути до 10-15% земель взагалі без фізичного розмінування.

На третьому етапі оператор працює з рослинністю та протипіхотними загрозами. Якщо поле поросло чагарниками і бур’янами, а частіше за все так і відбувається на полях, які роками не оброблялись, сапери фізично не можуть зайти на ділянку з металошукачем.

На цьому етапі підключається техніка типу МР.3200. Вона швидко підминає рослинність та детонує протипіхотні міни й розтяжки.

Наступний етап - механізоване розмінування. Коли поле відкрите, заходять важкі комплекси типу ГАРТ 5100. Вони заглиблюються в ґрунт, робочий орган буквально перемелює землю, підриваючи чи розриваючи на шматки протитанкові міни та інші снаряди.

Саме за таким принципом працює більшість сучасних машин розмінування іноземного виробництва. Такий підхід забезпечує високу якість очищення, однак має і недолік - відносно невисоку швидкість роботи.

Тому на практиці ефективніше використовувати різні типи техніки: швидкі машини для підготування ґрунту, такі як МР.3200, та важкі комплекси.

На п’ятому етапі на ділянку обов’язково заходять сапери з металошукачами. Вони проводять фінальну перевірку.