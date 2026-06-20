Эксперт назвал ключевые этапы разминирования Украины
Существует пять ключевых этапов разминирования Украины. Все начинается с нетехнического обследования.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор XTI Engineering Алексей Колесник.
По его словам, первый этап разминирования - нетехническое обследование. Это аналитическое исследование, в ходе которого собираются и анализируются все запросы местного населения, карты местности, отчеты о чрезвычайных происшествиях или авариях, данные предыдущих обследований и любая другая информация.
Этот этап важен для того, чтобы вообще определиться, необходимо ли выезжать на местность.
На следующем этапе, прежде чем направлять на поле саперов или технику, его исследуют с помощью дронов.
Днем взрывоопасные металлические предметы нагреваются на солнце, и беспилотники с помощью тепловизоров фиксируют тепловой след. Составляется предварительная карта загрязнений.
Это важнейший этап, который позволяет вернуть до 10-15 % земель вообще без физического разминирования.
На третьем этапе оператор работает с растительностью и противопехотными угрозами. Если поле заросло кустарником и сорняками, а чаще всего так и происходит на полях, которые годами не обрабатывались, саперы физически не могут зайти на участок с металлоискателем.
На этом этапе задействуется техника типа МР.3200. Она быстро расчищает растительность и детонирует противопехотные мины и растяжки.
Следующий этап - механизированное разминирование. Когда поле расчищено, на него выходят тяжелые комплексы типа ГАРТ 5100. Они погружаются в почву, рабочий орган буквально измельчает землю, подрывая или разрывая на куски противотанковые мины и другие снаряды.
Именно по такому принципу работает большинство современных машин для разминирования иностранного производства. Такой подход обеспечивает высокое качество очистки, однако имеет и недостаток - относительно невысокую скорость работы.
Поэтому на практике эффективнее использовать различные типы техники: быстрые машины для подготовки грунта, такие как МР.3200, и тяжелые комплексы.
На пятом этапе на участок обязательно выходят саперы с металлоискателями. Они проводят финальную проверку.
Разминирование Украины
Напомним, ранее оценивалось, что для разминирования территорий, пострадавших в результате войны, Украине нужно почти 30 млрд долларов. В то же время объем необходимого финансирования сократился благодаря прогрессу в очистке земель от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
В Министерстве обороны сообщали, что западные партнеры планируют предоставить Украине 700 млн евро на закупку оборудования для разминирования. Финансирование предусмотрено до 2034 года.
Также Минобороны инициировало создание специального полигона для испытания новых подходов к разминированию. На нем планируют тестировать инновационные технологии, в частности решения на основе искусственного интеллекта, а также обмениваться опытом с международными партнерами.