Эксперт назвал ключевые этапы разминирования Украины

Существует пять ключевых этапов разминирования Украины. Все начинается с нетехнического обследования.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор XTI Engineering Алексей Колесник.

По его словам, первый этап разминирования - нетехническое обследование. Это аналитическое исследование, в ходе которого собираются и анализируются все запросы местного населения, карты местности, отчеты о чрезвычайных происшествиях или авариях, данные предыдущих обследований и любая другая информация.

Этот этап важен для того, чтобы вообще определиться, необходимо ли выезжать на местность.

На следующем этапе, прежде чем направлять на поле саперов или технику, его исследуют с помощью дронов.

Днем взрывоопасные металлические предметы нагреваются на солнце, и беспилотники с помощью тепловизоров фиксируют тепловой след. Составляется предварительная карта загрязнений.

Это важнейший этап, который позволяет вернуть до 10-15 % земель вообще без физического разминирования.

На третьем этапе оператор работает с растительностью и противопехотными угрозами. Если поле заросло кустарником и сорняками, а чаще всего так и происходит на полях, которые годами не обрабатывались, саперы физически не могут зайти на участок с металлоискателем.

На этом этапе задействуется техника типа МР.3200. Она быстро расчищает растительность и детонирует противопехотные мины и растяжки.

Следующий этап - механизированное разминирование. Когда поле расчищено, на него выходят тяжелые комплексы типа ГАРТ 5100. Они погружаются в почву, рабочий орган буквально измельчает землю, подрывая или разрывая на куски противотанковые мины и другие снаряды.

Именно по такому принципу работает большинство современных машин для разминирования иностранного производства. Такой подход обеспечивает высокое качество очистки, однако имеет и недостаток - относительно невысокую скорость работы.

Поэтому на практике эффективнее использовать различные типы техники: быстрые машины для подготовки грунта, такие как МР.3200, и тяжелые комплексы.

На пятом этапе на участок обязательно выходят саперы с металлоискателями. Они проводят финальную проверку.