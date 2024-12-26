Експерт назвав дві цілі атак росіян на енергосистему України

Російські окупанти розуміють, що вони не зможуть повністю погасити українську енергосистему. Тому вони намагаються порушити електропостачання у східній частині України.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
Він зазначив, що останній масований удар був націлений на Дніпровський і Харківський енергетичні вузли.
"Мета зрозуміла - вони хочуть у темряву загнати схід України, а з іншого боку - від'єднати східну енергосистему від західної, порушити цілісність енергосистеми. Ворог розуміє, що не може повністю погасити всю енергосистему", - пояснив Омельченко.
За його словами, у росіян є розуміння, що основна генерація електроенергії в Україні знаходиться на правобережній частині. Тому вони намагаються занурити в темряву схід.
Нагадаємо, в ніч на 25 грудня російські окупанти запустили по Україні майже 80 ракет. Українським захисникам вдалося збити 59 ракет.
Удар, як і зазвичай, був націлений на енергетичні об'єкти. Після атаки в Україні ввели графіки відключень світла.
Але, як розповіли РБК-Україна кілька джерел в енергетичній галузі, ситуація з енергопостачанням почала поліпшуватися ще вчора вдень.
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