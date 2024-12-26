UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Експерт назвав дві цілі атак росіян на енергосистему України

Ілюстративне фото: енергетики відновлюють пошкоджені енергооб'єкти після атак РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник

Російські окупанти розуміють, що вони не зможуть повністю погасити українську енергосистему. Тому вони намагаються порушити електропостачання у східній частині України.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Він зазначив, що останній масований удар був націлений на Дніпровський і Харківський енергетичні вузли.

"Мета зрозуміла - вони хочуть у темряву загнати схід України, а з іншого боку - від'єднати східну енергосистему від західної, порушити цілісність енергосистеми. Ворог розуміє, що не може повністю погасити всю енергосистему", - пояснив Омельченко.

За його словами, у росіян є розуміння, що основна генерація електроенергії в Україні знаходиться на правобережній частині. Тому вони намагаються занурити в темряву схід.

Масований удар 25 грудня

Нагадаємо, в ніч на 25 грудня російські окупанти запустили по Україні майже 80 ракет. Українським захисникам вдалося збити 59 ракет.

Удар, як і зазвичай, був націлений на енергетичні об'єкти. Після атаки в Україні ввели графіки відключень світла.

Але, як розповіли РБК-Україна кілька джерел в енергетичній галузі, ситуація з енергопостачанням почала поліпшуватися ще вчора вдень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕлектроенергіяВійна в УкраїніРакетний ударАтака дронівВимкнення світла