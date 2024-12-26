Эксперт назвал две цели атак россиян на энергосистему Украины

Он отметил, что последний массированный удар был нацелен на Днепровский и Харьковский энергетические узлы.

"Цель ясна - они хотят во тьму загнать восток Украины, а с другой стороны - отсоединить восточную энергосистему от западной, нарушить целостность энергосистемы. Враг понимает, что не может полностью погасить всю энергосистему", - объяснил Омельченко.

По его словам, у россиян есть понимание, что основная генерация электроэнергии в Украине находится на правобережной части. Поэтому они пытаются погрузить во тьму восток.