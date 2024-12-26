ua en ru
Чт, 26 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Эксперт назвал две цели атак россиян на энергосистему Украины

Киев, Четверг 26 декабря 2024 17:54
UA EN RU
Эксперт назвал две цели атак россиян на энергосистему Украины Иллюстративное фото: энергетики восстанавливают поврежденные энергообъекты после атак РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник
Эксперт: Владимир Омельченко

Российские оккупанты понимают, что они не смогут полностью погасить украинскую энергосистему. Поэтому они пытаются нарушить электроснабжение в восточной части Украины.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Он отметил, что последний массированный удар был нацелен на Днепровский и Харьковский энергетические узлы.

"Цель ясна - они хотят во тьму загнать восток Украины, а с другой стороны - отсоединить восточную энергосистему от западной, нарушить целостность энергосистемы. Враг понимает, что не может полностью погасить всю энергосистему", - объяснил Омельченко.

По его словам, у россиян есть понимание, что основная генерация электроэнергии в Украине находится на правобережной части. Поэтому они пытаются погрузить во тьму восток.

Массированный удар 25 декабря

Напомним, в ночь на 25 декабря российские оккупанты запустили по Украине почти 80 ракет. Украинским защитникам удалось сбить 59 ракет.

Удар, как и обычно, был нацелен на энергетические объекты. После атаки в Украине ввели графики отключений света.

Но, как рассказали РБК-Украина несколько источников в энергетической отрасли, ситуация с энергоснабжением начала улучшаться еще вчера днем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Война в Украине Ракетный удар Атака дронов Отключение света
NEWS
"Должны быть начеку". Возможен ли обстрел на Новый год и реальны ли угрозы от "Орешника"
"Должны быть начеку". Возможен ли обстрел на Новый год и реальны ли угрозы от "Орешника"
DAILY
Алексей Позняк, Институт демографии: Никакого принудительного возвращения беженцев быть не может
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Алексей Позняк, Институт демографии: Никакого принудительного возвращения беженцев быть не может