Експерт назвала ризик зустрічі Путіна і Зеленського

Про це розповіла в коментарі РБК-Україна аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна, йдеться в матеріалі "Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним" .

За її словами, Україні потрібно мати за спиною підтримку європейських партнерів. І ефект від потенційного саміту в "нормандському форматі" і від "двосторонки" з Путіним буде принципово різним, вважає Золкіна.

Експерт зазначила, що у разі прямих переговорів Зеленського з Путіним ситуація буде іншою. Тоді мова може йти вже про певні домовленості між Києвом і Москвою, які, очевидно, будуть досягнуті напередодні саміту, вважає вона.

"Зараз основні адресати дій РФ - це США, НАТО, ЄС, G7 і т.д. Якщо Україна поїде на пряму зустріч, то тоді все розсиплеться. У нас не буде однозначної підтримки всіх хто нам потрібен, якщо розмова з Путіним піде за невигідним сценарієм",- розповіла експерт.