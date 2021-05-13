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Експерт назвала ризик зустрічі Путіна і Зеленського

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Київ, Четвер 13 травня 2021 09:31
Експерт назвала ризик зустрічі Путіна і Зеленського Фото: президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Росія і Україна продовжують обговорювати можливість зустрічі президентів Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Експерт назвала ризик цієї зустрічі.

Про це розповіла в коментарі РБК-Україна аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна, йдеться в матеріалі "Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним".

За її словами, Україні потрібно мати за спиною підтримку європейських партнерів. І ефект від потенційного саміту в "нормандському форматі" і від "двосторонки" з Путіним буде принципово різним, вважає Золкіна.

Експерт зазначила, що у разі прямих переговорів Зеленського з Путіним ситуація буде іншою. Тоді мова може йти вже про певні домовленості між Києвом і Москвою, які, очевидно, будуть досягнуті напередодні саміту, вважає вона.

"Зараз основні адресати дій РФ - це США, НАТО, ЄС, G7 і т.д. Якщо Україна поїде на пряму зустріч, то тоді все розсиплеться. У нас не буде однозначної підтримки всіх хто нам потрібен, якщо розмова з Путіним піде за невигідним сценарієм",- розповіла експерт.

Нагадаємо, Зеленський оцінив ймовірність повномасштабного вторгнення з боку Росії.

Раньше Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі.

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