Эксперт назвал возможные причины взрывов в Крыму и предостерег от ИПСО
Взрывы под Джанкоем в оккупированном Крыму являются результатом работы по складам с боеприпасами, которые россияне планировали применить в войне на юге Украины. Относительно заявления о клубах дыма над авиабазой в Симферополе - это, возможно, просто информационно-психологическая операция.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев.
Взрывы под Джанкоем
"Что касается взрыва под Джанкоем, то там все понятно. Там было создано временное хранилище на территории населенного пункта Майское, где фактически (оккупанты - ред.) использовали старую ферму. На ней были размещены склады с боеприпасами, там снаряды хранились. И вообще север Крыма достаточно серьезно насыщен оружием и боеприпасами, то есть это оружие, которое российские военные планировали применить во время атаки на южном фронте, там "отработали", - рассказал Селезнев.
Заявления о взрывах под Симферополем - возможно ИПСО
"Что касается ситуации в поселок Гвардейское, то здесь ситуация намного сложнее. Видим, что многие эксперты фактически информировали о том, что распространил российский "Коммерсант", но дело в том, что мои источники информации пока эти данные не подтверждают. Довольно осторожно я отношусь к росмедиа. Вполне вероятно, что это может быть в какой-то степени ИПСО",- считает Селезнев.
В свою очередь эксперт посоветовал немного подождать и, предположил, что уже "ближе к вечеру что-то будет понятно".
"А так в целом да, известно, на территории поселка Гвардейское находятся российские самолеты и еще до начала полномасштабной войны в 2014-м году Росавиация дислоцировалась на этом аэродроме", - уточнил Селезнев.
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Напомним, сегодня после утренних взрывов возле Джанкой российское издание начало распространять информацию, что над военной авиабазой в поселке Гвардейское под Симферополем поднялись клубы дыма, а местные жители якобы слышали звуки взрывов. При этом украинская сторона эту информацию не комментировала.
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