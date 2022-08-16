Эксперт назвал возможные причины взрывов в Крыму и предостерег от ИПСО

Взрывы под Джанкоем в оккупированном Крыму являются результатом работы по складам с боеприпасами, которые россияне планировали применить в войне на юге Украины. Относительно заявления о клубах дыма над авиабазой в Симферополе - это, возможно, просто информационно-психологическая операция.

Взрывы под Джанкоем

"Что касается взрыва под Джанкоем, то там все понятно. Там было создано временное хранилище на территории населенного пункта Майское, где фактически (оккупанты - ред.) использовали старую ферму. На ней были размещены склады с боеприпасами, там снаряды хранились. И вообще север Крыма достаточно серьезно насыщен оружием и боеприпасами, то есть это оружие, которое российские военные планировали применить во время атаки на южном фронте, там "отработали", - рассказал Селезнев.

Заявления о взрывах под Симферополем - возможно ИПСО

"Что касается ситуации в поселок Гвардейское, то здесь ситуация намного сложнее. Видим, что многие эксперты фактически информировали о том, что распространил российский "Коммерсант", но дело в том, что мои источники информации пока эти данные не подтверждают. Довольно осторожно я отношусь к росмедиа. Вполне вероятно, что это может быть в какой-то степени ИПСО",- считает Селезнев.

В свою очередь эксперт посоветовал немного подождать и, предположил, что уже "ближе к вечеру что-то будет понятно".

"А так в целом да, известно, на территории поселка Гвардейское находятся российские самолеты и еще до начала полномасштабной войны в 2014-м году Росавиация дислоцировалась на этом аэродроме", - уточнил Селезнев.

Новость дополняется...

Напомним, сегодня после утренних взрывов возле Джанкой российское издание начало распространять информацию, что над военной авиабазой в поселке Гвардейское под Симферополем поднялись клубы дыма, а местные жители якобы слышали звуки взрывов. При этом украинская сторона эту информацию не комментировала.